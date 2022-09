Crolla la sterlina, i mercati sono nel panico: ecco cosa sta succedendo

Precipita la sterlina, che segna un tracollo storico sul dollaro: i mercati sono spaventati dal taglio di tasse e dalle misure di spesa del nuovo governo Truss.

La fiducia internazionale nel Regno Unito è stata gravemente “martellata” dal mini-budget e dalle politiche di taglio delle tasse operate dal nuovo governo Truss. E ora, a pagarne il prezzo è la moneta di Stato. Come riportato dai media internazionali, la sterlina ha raggiunto oggi il minimo storico rispetto al dollaro americano.

Mentre la fiducia nel Paese comincia a vacillare, davanti alla preoccupazione di una profonda recessione da parte del Regno Unito, la sterlina ha perso quindi quasi il 5%, toccando il minimo storico sul dollaro.

“La sterlina sembra ora una valuta da mercato emergente”

Secondo quanto valutato dagli esperti, pare che gli investitori siano stati scossi dai tagli alle tasse annunciati nel mini-budget di Kwasi Kwarteng, con il cancelliere del Regno Unito che si è impegnato nel fine settimana a perseguire ulteriori misure in tal direzione. Una perdita di credibilità finanziaria, questa, ,maturata davanti a un piano che è stato annunciato il giorno dopo che la Banca d’Inghilterra aveva alzato i tassi di interesse per contenere l’aumento dell’inflazione.

In apertura degli scambi sui mercati asiatici, nelle prime ore di questa mattina, la sterlina è crollata di quasi il 5%, toccando i 1,0327 dollari. Un valore così basso non si vedeva dal 1971. E anche se dopo qualche ora la moneta britannica è risalita, tornando a 1,05 dollari, la valuta è comunque scesa del 7% in due sessioni, ovvero da quando Liz Truss è diventata premier tre settimane fa.

Naeem Aslam, capo analista di mercato di Avatrade, ha una valutazione feroce della situazione: “Oggi la sterlina sta venendo letteralmente martellata, nel trading di questa settimana, con i trader che hanno ripreso da dove si erano interrotti venerdì. La sterlina sembra ora una valuta da mercato emergente, soprattutto se si osserva il prezzo della sterlina britannica di alcuni mesi fa e lo si confronta con quello in cui si trova attualmente”. Gli analisti prevedono inoltre che la caduta della sterlina non è ancora terminata, e che la valuta raggiungerà presto un nuovo minimo storico contro il dollaro, fino a raggiungerne la parità.

A preoccupare gli investitori è il “mini-budget”di Kwasi Kwarteng, con il quale si punta a far uscire l’economia britannica da un periodo di inflazione a due cifre. Previsto il congelamento delle bollette energetiche, un abbassamento delle tasse, e la deregolamentazione del settore bancario. Ma si parla anche di restrizioni al diritto di sciopero, oltre che di un aumento dei prestiti pubblici. Un piano, questo, che richiederà 72 miliardi di sterline di prestiti pubblici entro i prossimi sei mesi. E, nonostante la preoccupazione per il taglio del rating del credito britannico, sarebbe in fase di valutazione un ulteriore taglio alle tasse.