De Zerbi già sotto attacco, la critica lo affonda su tutti i giornali: è quasi un insulto

Inizio in salita per Roberto De Zerbi al Brighton, quello che è successo non è passato inosservato: il durissimo attacco ai suoi danni è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Per il tecnico ex Sassuolo le prime critiche arrivano ancor prima del suo esordio ufficiale: parole pesantissime quelle usate dal giornalista britannico che alza importanti dubbi.

Dopo un lungo periodo di stop, inizialmente forzato, Roberto De Zerbi torna ad allenare e lo farà in Premier League, nello specifico al Brighton.

Il tecnico nato a Brescia può dunque continuare il suo percorso di crescita in giro per l’Europa dopo la tappa in Ucraina con lo Shakthar Donetsk, un’esperienza, quest’ultima, estremamente complicata per motivi extracampo.

Lo scatenarsi del conflitto con la Russia ha infatti impedito all’ex tecnico del Sassuolo di impostare qualcosa di importante in terra ucraina, ma questa sua nuova esperienza in Inghilterra potrà senza dubbio essergli d’aiuto anche per superare la delusione.

La realtà Brighton è tra le più brillanti ed in crescita del panorama calcistico d’oltremanica grazie al lavoro encomiabile svolto da Graham Potter, allenatore inglese che proprio grazie alle buone fatte nel Sussex ha meritato la chiamata del Chelsea.

Il paragone con il collega sarà dunque inevitabile per De Zerbi il quale, per convincere a pieno i suoi tifosi, dovrà dare il 101%.

A dimostrazione delle possibili difficoltà che l’ex Shakthar incontrerà ci sono le precoci critiche rivolte a lui da un noto opinionista britannico: le sue parole fanno già discutere.

Per De Zerbi non sarà una passeggiata e intanto in Inghilterra c’è già un primo detrattore

Abituato alla tremenda stampa italiana, per De Zerbi, resistere alle critiche che potrebbero arrivargli, e che sono già arrivate, non sarà di certo difficile.

Per il bresciano, l’esperienza in Premier League potrà ulteriormente rafforzare la sua immagine a livello europeo e aumentare la sua capacità di rispondere alle critiche di stampa e tifosi.

Come già preannunciato infatti, l’inizio per De Zerbi è in salità e per lui sono già presenti le prime critiche: a pronunciarle Graeme Souness, ex calciatore con un passato con la maglia della Samp.

Il nazionale scozzese, nonchè ex allenatore, ha aspramente criticato De Zerbi per due ragioni, il suo curriculum e la conoscenza del Brighton da lui citata e apprezzatissima da parte dei tifosi dei Seagulls.

“Penso che sia un rischio, stai portando qualcuno che non conosce il nostro gioco”, così ha esordito Souness che ha poi aggiunto: “Grazie alla tecnologia moderna puoi utilizzare Google“, quest’ultima frase proprio a criticare questa eventuale conoscenza della squadra da parte del nuovo tecnico.

Per De Zerbi inizio già difficile dunque, ora dovrà essere bravo l’ex tecnico dal Sassuolo a cambiare il parere negativo tramite buone prestazioni in campo.