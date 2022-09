Inzaghi e l’obiettivo di mercato sorprendente: così vuole cambiare l’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento di difficoltà. L’allenatore è già alla ricerca di possibili rinforzi in vista di gennaio.

I nerazzurri sono stati protagonisti di un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. La dirigenza è già al lavoro per risolvere i problemi della squadra.

L’Inter ha avuto in inizio di stagione in salita. I nerazzurri hanno già perso tre partite in campionato ed una in Champions League, registrando così un avvio peggiore rispetto a quello della passata annata. L’ultima sconfitta rimediata contro l’Udinese ha lasciato ferite molto profonde, soprattutto per il modo in cui è maturata. La squadra, infatti, è parsa nervosa ed in confusione, mentre i friulani hanno giocato una gara molto intensa e con un ritmo costante.

L’obiettivo stagionale rimane lo scudetto, ma questa partenza ha complicato tutto in modo imprevisto. La dirigenza si è compattata intorno ad Inzaghi ed è già al lavoro per cercare una soluzione a tutto questo. Nel frattempo, si pensa già al mercato di gennaio: spunta un obiettivo a sorpresa.

L’Inter pensa già al mercato di gennaio: Inzaghi indica un obiettivo a sorpresa

Il clima in casa Inter è molto teso. L’avvio di stagione è stato alquanto deludente e al di sotto delle aspettative. Dopo lo scudetto perso per un soffio l’anno scorso, in molti si aspettavano una reazione di carattere. Invece, dopo sette giornate, sono arrivate già tre sconfitte (le stesse dell’anno dello scudetto in totale, una in meno rispetto allo scorso campionato). Inzaghi è finito sul banco degli imputati per alcune scelte fatte come, per esempio, la doppia sostituzione ad Udine dopo 30 minuti.

La dirigenza, comunque, ha deciso di compattarsi intorno all’allenatore: la fiducia nei suoi confronti è totale, ma ci si aspetta un cambio di rotta immediato. Il prossimo impegno con la Roma, dunque, sarà di estrema importanza e potrebbe essere già decisivo per le ambizioni dei nerazzurri. Nel frattempo, però, si guarda anche al mercato per rinforzare la rosa a gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, Inzaghi avrebbe indicato un obiettivo specifico: Pasquale Mazzocchi.

L’esterno della Salernitana è una delle sorprese di questa Serie A al punto da guadagnarsi la chiamata in Nazionale da parte di Mancini. In questo campionato ha già messo a segno una rete e si è contraddistinto per le grande progressioni sulla fascia. Ai nerazzurri manca un profilo simile: dopo l’addio di Perisic, infatti, non c’è un giocatore che riesca a creare superiorità numerica grazie ai dribbling.

Nicola sta impiegando Mazzocchi sulla sinistra: dopo l’arrivo di Candreva, infatti, l’allenatore granata ha deciso di dirottarlo sulla fascia opposta. Con grande sorpresa, il suo rendimento è migliorato sulla corsia che, di consueto, non sarebbe di sua competenza. Per ora l’Inter osserva interessata e non avrebbe già avviato i contatti, ma l’apprezzamento sarebbe concreto.