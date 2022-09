De Zerbi, retroscena inedito sul mancato passaggio alla Juve: ecco cos’è successo

Roberto De Zerbi ha da poco firmato con il Brighton, ma è stato anche nel radar della Juve. Svelato cosa ha fatto saltare il passaggio in bianconero.

L’ex allenatore del Sassuolo ha accettato l’offerta del club inglese, ma non è stato molto lontano dal ritorno in Serie A sulla panchina bianconera.

Inizia una nuova avventura per Roberto De Zerbi. L’ex allenatore del Sassuolo è reduce da una breve, ma molto intensa, esperienza con lo Shakhtar Donetsk. Con il club ucraino ha avuto la prima esperienza in Champions League e ha avuto modo di conoscere un nuovo calcio, ma ha dovuto dire addio a causa della guerra.

Secondo varie indiscrezioni, il Bologna lo ha contattato per ereditare la panchina di Mihajlovic, ma lui avrebbe declinato per rispetto del serbo (avrebbe accettato solo in caso di dimissioni). Poco dopo, ha accettato la proposta del Brighton, ambizioso club di Premier League. Il suo presente, però, sarebbe potuto essere a tinte bianconere.

De Zerbi e la Juve, retroscena di una storia mai nata

Il Brighton ha deciso di affidarsi al made in Italy. I Seagulls hanno dovuto agire in fretta dopo che il loro precedente allenatore, Graham Potter, ha scelto di accettare l’offerta del Chelsea giunta all’improvviso a stagione già iniziata.

Il club inglese ha puntato con decisione su De Zerbi nonostante le voci dessero Sean Dyche come principale candidato per la panchina.

Tuttavia, l’ex allenatore del Sassuolo avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa tornando in Italia, più precisamente a Torino. La panchina della Juve è sempre sembrata come una suggestione, ma arrivano conferme direttamente dallo Shakhtar Donetsk su questa possibilità.

Carlo Nicolini, assistente del direttore sportivo dello Shakhtar (Darijo Srna, ex del Cagliari), ha infatti svelato un retroscena riguardante De Zerbi ed i bianconeri in una recente intervista rilasciata ad un programma radiofonico. Il dirigente ha dichiarato: “Dall’Italia non ci sono state richieste ufficiali per De Zerbi. L’avevo proposto anche alla Juve, ma poi si è fatto avanti il Brighton con un progetto importante. Secondo me i bianconeri hanno perso una grande opportunità, sarebbe stato il momento giusto per ingaggiarlo”.

Niente di concreto dunque, ma un contatto (seppur informale) c’è stato. La Juve ha scelto di proseguire con Allegri, che per ora gode ancora della fiducia della società nonostante i risultati deludenti di questo avvio di stagione. De Zerbi, intanto, è pronto a godersi una nuova avventura in Premier League con una delle squadre più interessanti del panorama calcistico inglese.