Morata ritorna sul passato, la verità viene a galla: “Il mio rapporto con lui è questo”

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, torna a parlare del proprio passato. La verità viene a galla dalle sue parole: “Il mio rapporto con lui è questo“.

L’ex attaccante della Juventus intervenuto alla radio spagnola “El Larguero” ha ripercorso alcuni momenti della sua recente carriera.

Dopo due anni in prestito in bianconero Alvaro Morata e tornato a Madrid, sponda Colchoneros, dopo il mancato riscatto della Juventus. La Juve non lo ha comprato e la possibilità di tornare all’Atletico c’è sempre stata. Alvaro, da sempre tifoso dell’Atletico, ha raccontato di aver visto tutte le partite dell’Atletico Madrid mentre era a Torino e ha continuato a parlare con tanti suoi compagni, sapendo che c’era la possibilità di tornare. “Ci sono pochi posti migliori dell’Atletico dove essere felice. Mi sento fortunato a essere qui“.

“Alla Juventus mi sono sempre sentito voluto bene, ma credo molto al destino e mi manca vincere qualcosa con l’Atletico. Sapevo già che sarei tornato, anche durante la scorsa stagione lo avevo già detto a mia moglie e alla mia famiglia“. Morata a gennaio, durante il periodo di calciomercato invernale, aveva avuto la possibilità di tornare a giocare in Spagna con la maglia del Barcellona, aveva anche parlato con Xavi. Ma oltre al Barcellona racconta di aver avuto altre quattro-cinque buone possibilità: arrivato Vlahovic in bianconero pensava non avrebbe giocato tanto.

“Ma ho parlato con Allegri e mi ha detto che non mi sarei mosso dalla Juve, che avrei dovuto giocare con Vlahovic, largo a sinistra: per me era uno sforzo, ma alla fine ho dimostrato di poterlo fare. È stato un peccato aver perso la finale di Coppa Italia contro l’Inter“.

Il rapporto con l’allenatore

L’attaccante, tornato all’Atletico Madrid dopo due anni in prestito alla Juve, ci tiene a fare chiarezza sul suo rapporto col Cholo: “Non ho mai avuto alcun problema con Simeone, a volte ci scherziamo su questa cosa: il mio rapporto con lui è fenomenale, è il mio capo e c’è rispetto“.

Quando si trasferito due anni fa a Torino, Morata ha voluto mandare un messaggio a Simeone: `mister, la mia stima e il mio rispetto per te sono incredibili, è stato un piacere potermi allenare e convivere con te e spero di rivederti in futuro´. Le voci su un presunto cattivo rapporto fra di loro non so attendibili secondo l’attaccante. “Con poche persone nel mondo del calcio ho avuto brutti rapporti. Semmai ci sono stati confronti fra adulti che vogliono il meglio per la squadra“.