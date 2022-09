Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, scatena una lite furibonda | Ma una frase la inchioda. È tutta finzione

Una frase pronunciata da Elenoire Ferruzzi e ripresa dalle telecamere, ha suscitato molto clamore nel web, facendo venire dubbi sulla veridicità del suo personaggio. In molti hanno visto in questo un modo per attirare l’attenzione delle telecamere.

Pomeriggio particolarmente intenso nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo la prima discussione avuta tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, la situazione sembra essere sfuggita di mano.

Dopo poche ore dall’inizio del programma il noto personaggio del web ha manifestato un interesse nei confronti dell’ex tronista, che va ben oltre l’amicizia.

A detta di Elenoire Ferruzzi, poi, alcuni gesti da parte di Luca Salatino nei suoi confronti sarebbero stati fraintesi. Dalla sua però, il ragazzo ha sempre dichiarato di essere molto innamorato della sua fidanzata Soraia e di volersi sposare una volta finita questa avventura al GF Vip. Ma questo non è bastato ad Elenoire.

Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi, scatena una lite furibonda. Ma sarà vera?

La clip mandata in onda durante la seconda puntata, in cui Elenoire manifesta i suoi sentimenti verso Luca, ha portato i due a confrontarsi al termine della serata. Confronti che però ha generato un gelo tra le parti e una discussione. Se Luca Salatino dalla sua si dice tranquillo di non aver fatto nulla di male e di essersi mostrato semplicemente amichevole verso Elenoire Ferruzzi, quest’ultima è certa che lui stia mentendo e che, in realtà provi dei sentimenti per lei e non sia davvero innamorato della sua fidanzata. Accuse forti quelle della gieffina, che sono arrivate all’orecchio di Luca. Nel pomeriggio il tutto ha generato una furibonda lite, dove sono volate accuse da ambo le parti. Da una parte Luca Salatino sostiene che Elenoire Ferruzzi si sia creata un film nella sua testa e dall’altra quest’ultima ha invece attaccato il giovane di non dire la verità. Mentre nella Casa gli altri vipponi hanno cercato di ristabilire un po’ di ordine, Elenoire si è lasciata sfuggire una frase che ha fatto storcere il naso ai telespettatori: “Beh, amore… Adesso si va avanti almeno per tre puntate”, ha detto ironica.

Il web pensa che stia mentendo

Il web non sembra averla presa molto bene. Una parte degli utenti e fan del GF Vip hanno avuto da ridire dopo questa affermazione da parte di Elenoire. Secondo alcuni, infatti, starebbe bluffando e potrebbe aver avuto questo atteggiamento solo per ottenere le clip in puntata. C’è chi invece la difende.

Cosa avrà voluto dire Elenoire Ferruzzi con queste parole? Magari semplicemente voleva riferirsi al fatto che una dinamica del genere attirerà di sicuro l’attenzione mediatica e si vorrà approfondire per saperne di più, come ci ha spesso abituati un programma come il Grande Fratello.