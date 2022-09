GF Vip, quella volta che Pamela Prati e Valeria Marini arrivarono alle mani: “Loro fecero…”

Prosegue l’avventura del Grande Fratello Vip, un inquilino ha fatto delle rivelazioni inerenti a Pamela Prati e di quella volta con Valeria Marini, quando accadde un fatto sconvolgente.

In archivio la prima di diverse settimane al GF Vip, laddove sono entrati i concorrenti della settima edizione del reality show riservato a persone conosciute, tra queste il nome di Pamela Prati è stato tra i primi a circolare.

La showgirl sarda è ritornata a distanza di qualche anno dentro la casa, aveva infatti preso alla prima edizione riservata ai Vip, dove però venne squalificata. Gli ultimi anni per lei non sono stati semplici, per via della storia con Mark Caltagirone, poi rivelatosi una persona non esistente, vicenda dalla quale è stata particolarmente scossa.

Se il nome della Prati era stato ufficializzato con qualche giorno di anticipo, il primo concorrente ad essere svelato è stato Giovanni Ciacci, il quale ha raccontato un aneddoto riguardante la sua compagna di avventura a Sara Manfuso.

Cosa ha raccontato

In particolare si discuteva dei modi pacifici e pacati della Prati all’interno della casa, in grado di riappacificare gli inquilini quando si trovano in situazioni non particolarmente tranquille, ma il costumista ha rivelato di non essere tanto certo di questo suo aspetto.

I suoi dubbi riguardano quando lo stesso Ciacci aveva conosciuto la soubrette qualche anno prima e l’aveva vista con la conterranea Valeria Marini picchiarsi.

I prossimi giorni dentro la casa

Secondo Giovanni Ciacci, il suo atteggiamento non sarebbe dunque sincero, questo quanto ha confidato al GF a Sara Manfuso, mentre la Prati si trovava in un’altra stanza, ignara di quanto stesse succedendo, ma chissà se nei prossimi giorni verrà a sapere di cosa è stato detto nei suoi confronti.

Nel frattempo, nel prossimo serale di lunedì 26 settembre, Pamela Prati parlerà di cosa è realmente accaduto nella vicenda Mark Caltagirone, mentre nel reality vi sono stati nella scorsa puntata 8 nuovi ingressi, tra cui quelli di Giovanni Ciacci. Sono invece nominati Alberto De Pisis ed Antonella Fiordelisi, ma i due concorrenti non sono a rischio eliminazione e da loro dovrebbe partire la catena dove potrebbe decidersi chi dovrà lasciare la casa per primo.