Pierluigi Diaco, il suo compenso per Bella Mà è un caso: la cifra incredibile

Sta facendo molto discutere il compenso percepito dalla Rai da Pierluigi Diaco, le cifre di quanto guadagna il conduttore della nuova trasmissione Bella Mà, secondo quanto trapelato di recente.

Una carriera nata a metà degli anni ’90, quando Diaco esordisce molto giovane come giornalista e poi come conduttore televisivo in diversi emittenti. Da alcuni anni è ormai in pianta stabile in Rai.

Anche se in mezzo prese parte all’Isola dei famosi targata Mediaset, negli ultimi tempi è tornato sulla tv pubblica, dove ha condotto su Rai Uno Io e te, anche nella versione notturna, poi è stata la volta sul due di Ti sento, poi avventura proseguita in radio.

Da qualche giorno gli è stata affidata la conduzione di Bella Mà, trasmissione in cui vengono trattati argomenti relativi ai gap generazionali, ma i risultati non sono ancora soddisfacenti.

Cosa sta accadendo

Nella fascia pomeridiana, Rai Due per un decennio è stato occupato dal factual Detto Fatto, prima condotto da Caterina Balivo, poi da Bianca Guaccero. La decisione della rete era quella di cambiare, affidandosi ad un altro tipo di prodotto.

Gli ascolti delle prime puntate di Bella Mà sono però al di sotto rispetto alla media della rete e sotto i risultati di Detto Fatto, stenta dunque a decollare la nuova trasmissione di Diaco, ancora sotto la media del 3% di share, in attesa di vedere cosa potrà accadere nel tempo.

Le cifre trapelate

A far discutere in queste è la cifra corrisposta al conduttore e giornalista romano all’interno della Rai, secondo quanto fatto sapere da Il Foglio, Diaco percepirebbe una somma di 274 mila euro.

Si tratterebbe di circa 1500 euro a puntata, un compenso ben al di sopra rispetto alla media aziendale, dalla quello lo stesso quotidiano si interroga visti i risultati deludenti e l’affidamento di un programma non di punta per la Rai, e sempre secondo Il Foglio i rapporti tra Pierluigi Diaco e l’AD dell’azienda televisiva Fuortes sarebbero molto buoni, così come gli altri vertici di Viale Mazzini. Questo però non basterebbe per trascinare Bella Mà ad ottenere numeri di ascolto in grado di giustificare tale cifra da corrispondere al presentatore stesso.