Il Paradiso delle Signore, fiori d’arancio: un grande matrimonio nel cast

Una splendida notizia per due ex protagonisti della serie su Rai Uno Il Paradiso delle signore, andiamo a vedere cosa è accaduto alla diretta interessata e di chi si tratta.

Nelle ultime ore si sono sposati Enrica Pintore ed il suo nuovo marito Daniele, la nuova sposa è stata in passato nel cast de Il Paradiso delle signore e da qualche tempo stava insieme al suo compagno, prima del grande passo, annunciato da poco tempo.

Proprio per questo motivo, il matrimonio dell’attrice sarda è stato parecchio improvvisato, ma il grande giorno è arrivato per lei. Nella serie aveva interpretato il personaggio di Clelia Calligaris per tre stagioni, prima di abbandonare il set.

Il suo esordio avvenne però con Miss Italia, quando nel 2003 giunse tra le prime 20, per poi intraprendere nel corso degli anni la carriera da presentatrice ed attrice, specialmente per le serie tv, dove è stata impegnata in alcuni episodi di Un medico in famiglia, Enrico Piaggio e di recente ha fatto parte del cast di Un mare fuori.

Il suo personaggio

Aveva iniziato la sua avventura nella fiction ambientata negli anni ’50 nella terza stagione, interpretando una donna arrivata nella città lombarda insieme al figlio per fuggire dal marito violento.

Nel giro di poco tempo, Clelia conoscerà il Ragionier Luciano Cattaneo, insieme a lui avranno un figlio e partiranno insieme, lasciando così la serie alla fine della quinta stagione.

Come si è svolto il matrimonio

La storia tra Clelia e Luciano è stata ripercorsa per un certo lasso di tempo anche da parte degli attori protagonisti, in quanto Enrica Pintore e Giorgio Lupano sono stati insieme nei mesi successivi all’abbandono comune nella fiction, ma in seguito la coppia si è lasciata.

Nonostante sia finito l’amore, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da non far dubitare la stessa Enrica Pintore di invitarlo alle nozze come suo testimone. Lo stesso Lupano si è detto entusiasta nel suo profilo Instagram, dove ha postato le seguenti parole: “Dopo averti chiesta moglie in teatro e nella serie Il Paradiso delle Signore è stato un onore essere il vostro testimone al matrimonio, sono felice per voi”.