Uomini e Donne, già nata la prima coppia nel trono over: “Pronti a lasciare il programma”

Scopriamo insieme le anticipazioni delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, in particolare di una nuova coppia appena nata in studio.

Nemmeno una settimana e il programma ideato e condotto su Canale 5 da Maria De Filippi – in onda tutti i giorni in daytime – ha già sbaragliato la concorrenza, correndo su una media del 25% di share. Di certo, questa edizione di Uomini e Donne, promette fuoco e fiamme.

A farla da padrone, ancora una volta, il trono over e i suoi protagonisti, ma anche l’arrivo di Federica Aversano sul trono classico ha riacceso l’entusiasmo sul grande pubblico. Nella scorsa stagione, infatti, i tronisti classici non hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Come andrà questa volta?

Il trono over

Dicevamo: al centro della narrazione c’è ancora il trono over. Il ritorno in studio del cavaliere Riccardo Guarnieri – che aveva chiuso qualsiasi rapporto con la sua ex compagna Ida Platano sul finire della scorsa stagione – ha spiazzato in molti. Guarnieri si è reso però protagonista di un battibecco proprio con Maria De Filippi: quando ha manifestato il suo interesse per Federica Aversano, la padrona di casa gli ha ricordato che per corteggiarla avrebbe dovuto sedersi in parterre con gli altri. Dunque, sottostare alle stesse regole dei corteggiatori del trono classico, ovvero anche la possibilità di essere eliminato per sempre dal parterre dalla stessa Federica. A questo punto, Guarnieri, si è tirato indietro.

Altra coppia che sta incuriosendo e non poco il grande pubblico è quella formata da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due nei giorni scorsi sono stati beccati insieme ad un concerto e circolano voci su un possibile addio, insieme chiaramente, al programma. Una coppia, dunque, che sarebbe nata in tempo record, considerando che le registrazioni sono iniziate a fine agosto. Staremo a vedere.