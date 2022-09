Isola dei Famosi, Daniela Martani choc: ”Non potrò mai avere figli, dopo L’Isola dei Famosi io…”‘

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Daniela Martani ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spiazzato il popolo dei social. Il pubblico del reality show la ricorda come una delle concorrenti più determinate e forti del programma, ma oggi è finita al centro del gossip a causa delle sue parole. Ma cosa ha detto?

Isola Dei Famosi, l’ex naufraga dichiara: “Non potrò mai avere figli”

Tra le ex naufraghe dell‘Isola dei Famosi di certo Daniela è tra le preferite del pubblico. La sua grande determinazione e la voglia di fare mostrate durante il suo percorso sono rimaste scolpite nella mente e nei ricordi dei telespettatori che oggi, la seguono con affetto sui suoi profili social.

Proprio di recente attraverso Facebook l’ex concorrente ha parlato della sua bellissima esperienza sull’Isola ed ha deciso di svelare un fatto della sua vita privata.

Daniela Martani, le sue parole fanno il giro della rete

Le sue parole hanno fatto il giro della rete. Daniela ha raccontato che non potrà più aver figli e che il referto le ha procurato una sensazione di smarrimento. “Sapete quanto io sia riservata e non ami parlare della mia vita privata che mi vede fuori dalle logiche del gossip e del chiacchiericcio, ma c’è una cosa che mi sta logorando dentro da 1 anno e mezzo ormai e non riesco più a far finta di niente”- ha esordito l’ex naufraga.

Poi ha continuato dicendo: “Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo. Inizialmente pensavo che la dura prova del reality avesse messo a soqquadro il mio fisico per poi tornare alla normalità, col passare del tempo, dopo approfonditi accertamenti medici ho avuto la risposta: non potrò mai avere figli”. Le cause non le ha chiarite, ma ciò che emerge è che ha saputo della notizia dopo l’esperienza in Honduras.