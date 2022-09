Amici 22, Alessandra Celentano gela lo studio: “L’ho trovato in mutande e…”

La maestra Alessandra Celentano ha dato una lezione ad un suo allievo. L’insegnante ha voluto mettere in riga il ballerino, per Alessandra il comportamento dell’allievo è stato inaccettabile. In studio è caduto il gelo, e sul web c’è già chi dice che la punizione è stata forse esagerata. Ma cosa è accaduto?

Amici, Ramon in imbarazzo, la maestra Celentano sbotta e lo rimprovera

Una nuova edizione di Amici è ufficialmente partita e le prime dinamiche stanno affiorando nella scuola. Il pubblico pian piano sta imparando a conoscere gli allievi, e c’è già chi sostiene di aver eletto il proprio beniamino. I telespettatori aspettano con ansia di poter assistere alle performance live degli allievi ed è per questo che l’appuntamento domenicale con il talent, tocca sempre picchi di share altissimi.

Anche nel corso della puntata andata in onda Domenica 25 settembre, il pubblico è rimasto incollato allo schermo, i telespettatori hanno assistito a momenti emozionanti, divertenti ed anche alcuni più seri. Come quello che ha visto protagonista Ramon, rimproverato dalla maestra Alessandra Celentano. L’insegnante gli ha detto a chiare lettere che il suo comportamento non le è piaciuto ed il ballerino è apparso visibilmente in imbarazzo.

Alessandra Celentano sbotta, “mi sembra un po’ too much”, la risposta dell’allievo

“Ti ho trovato in mutande e le mani spesso sulle parti intime. Uno a casa sua fa quello che vuole ma qui ci sono le telecamere. Dovete avere un minimo di decoro”. Il giovane ha spiegato che quelle che indossava non erano mutande ma un costume e che le cosa gli sembrava: ” un po’ too much”, commentando la scelta della maestra di sospendergli la maglia.

La questione è stata dibattuta sui social dove i fan del programma si sono riversati per esprimere tutto il loro dissenso per la scelta della Celentano. Ma attenzione, la maestra ha ricevuto anche tanti complimenti, migliaia di persone hanno trovato più che giusta la sua decisione.