Totti e Ilary, l’amico dell’ex capitano rivela tutto: “Un tacio accordo per…”

L’amico di Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sollevato scalpore. Nuccetelli è finito al centro del gossip proprio a causa della sue parole. Ma cosa ha detto e perchè tanto clamore?

Francesco Totti ed Ilary Blasi, parla l’amico dell’ex calciatore, ecco come stanno le cose

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti su Francesco Totti ed Ilary Blasi. I due si conoscono da anni e, Alex è ben informato circa i fatti delle loro relazione, ormai giunta al capolinea. Le parole del pr romano hanno sollevato non poco scalpore, perchè riguardano la sfera intima dell’ex coppia, fatto che il popolo dei social non ha trovato di buon gusto.

Il pr prima di rivelare i fatti di cui è a conoscenza, ha dichiarato che la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele. “Stanno molto bene entrambi – ha detto -, lei si sta comportando bene. Non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, rivelazioni, speculazioni. Su questo sono in sintonia, sono coesi”.

Alex ha poi espresso il suo pensiero, sostenendo che Ilary non provasse più un forte sentimento nei confronti di Francesco da un po’ di tempo e che stia agendo con lucidità. “Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione”.

Alex Nucciatelli sgancia la bomba: “anni di tacito accordo” tra Totti ed Ilary

Nel corso dell’intervista le conduttrici di Turchesando hanno cercato di carpire alcuni dettagli circa l’intimità della sfera privata tra Francesco ed Ilary, lui ha risposto “Lei lo trattava in modo gelido anche dentro al letto?“- hanno chiesto. Alex ha risposto in modo ironico: “Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

Poi Alex torna sulla questione dei presunti tradimenti e sgancia una bomba su un accordo tacito tra i due: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave”.