Al Bano, l’annuncio di Silvia Toffanin: “È qui con la nuova fidanzata”

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda Domenica 25 settembre 2022, la conduttrice Silvia Toffanin ha spiazzato tutti con una dichiarazione a sorpresa. La timoniera del talk ha infatti annunciato che il Al Bano fosse in compagnia della sua nuova fidanzata. Le sue parole sono rimbalzate velocemente da un social all’altro, ma il cantante ha davvero una nuova compagna?

Verissimo, Al Bano ha una nuova fidanzata? Scoppia il caso, ecco la verità

Domenica 25 settembre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In studio tanti personaggi famosi, ad aprire l’appuntamento domenicale Al Bano ed Iva Zanicchi. “Sei qui con la tua nuova fidanzata”- ha detto ironicamente la conduttrice al cantante. La Zanicchi ha prontamente risposto: “Siamo fidanzati” – con la sua proverbiale ironia ha tenuto banco all’annuncio divertente della Toffanin. Poi la chiacchierata è proseguita, ma i toni divertenti e rilassati non sono scomparsi.

I due cantanti hanno un bel legame di amicizia, ed hanno scherzato volentieri con Silvia. “L’hanno detto tutti i giornali”- ha continuato la padrona di casa. Dopo questo piacevole scambio di battute, Iva Zanicchi ha spiegato come si sono conosciuti e di come è sbocciato la loro amicizia.

Verissimo, Iva Zanichhi al cantante pugliese: “Se ti piacciono le vecchie guarda che io ti …”

Al Bano ha precisato che si sono incontrati quando erano ancora giovanissimi e di aver immediatamente compreso la portata immensa del talento di Iva. Da quel momento sono diventati amici ed anche se non si vedono spesso sanno di poter cantare l’uno sull’altro.

Il cantante proprio in merito alla loro amicizia ha detto: “La sincerità è la prima dama nel nostro rapporto”. Poi spazio ancora alla simpatia e riguardo alle voci circa il presunto flirt tra loro ha detto guardando Al Bano: “Se ti piacciono le vecchie guarda che io ti faccio morire”.