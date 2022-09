Can Yaman vittima di un molestatore? Brutto incontro in albergo: “Arrestatelo”

L’attore turco Can Yaman è stato vittima di un molestatore? Nelle ultime ore non si fa che parlare d’altro. Pare proprio che l’interprete sia stato preso d’assalto da un fan che più che manifestargli la sua stima gli ha procurato fastidio. Seppur infatti Can ha più volte ammesso di essere abituato ad essere “circondato” dal pubblico, questa volta pare che il supporter abbia superato il limite.

Can Yama svela: “mi ha dato fastidio”

Can Yaman è uno dei gli attori più amati del piccolo schermo nostrano. L’attore di origini turche ha raggiunto il successo in Italia grazie alla partecipazione ad alcune delle fiction più apprezzate in onda su Canale 5.

Da quel momento Yaman ha dovuto fare i conti con orde di fan che lo aspettano, lo inseguono per un selfie, che gli chiedono un autografo. L’attore si è detto più volte entusiasta dell’affetto dimostratogli dal suo pubblico, seppur talvolta risulta essere difficile da gestire.

Can Yaman sbotta con un fan: “arrestatelo”.

Can è sempre aperto e socievole nei confronti delle persone che chiedono di fare una foto con lui, ma di recente un episodio gli ha fatto perdere le staffe. L’attore ha svelato un aneddoto non poco piacevole. Durante le riprese della fiction Viola come il Mare, in onda dal 30 settembre 2022 su Canale 5, ha vissuto una esperienza da dimenticare. Ai microfoni de La Stampa infatti l’attore ha dichiarato di aver trovato un fan che origliava alla sua porta d’albergo.

“Mi è partita la ciavatta, ho detto “arrestatelo”. Insomma mi ha dato fastidio […] L’invadenza non mi piace. So che in parte è una conseguenza del mio lavoro e quindi devo accettarla. Adoro le mie fan ma se mi vengono a citofonare a mezzanotte ecco questo non piacerebbe a nessuno”- ha dichiarato l’interprete turco.