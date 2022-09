Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi scatenata | Le sue ipotesi su Edoardo Donnamaria

Non ci sono video a supporto, ma il web unito è insorto e ha scritto compatto, su una dichiarazione di Elenoire Ferruzzi su Edoardo Donnamaria. Alcune parole molto forti sul concorrente della Casa che sicuramente verranno riprese durante la prossima puntata.

Sono stati decine e decine i post che hanno riportato una dichiarazione di Elenoire Ferruzzi su Edoardo Donnamaria.

La concorrente del Grande Fratello Vip sta creando con le sue esternazioni molto scompiglio sia all’interno della Casa, ma anche sui social che non gliene “perdonano una”.

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi scatenata. Cosa ha detto su Edoardo

Non ci sono video dell’ultima esternazione di Elenoire Ferruzzi, ma il web, che segue il Grande Fratello Vip 24 ore su 24 non mente, e ha cominciato a twittare una frase detta dalla concorrente su Edoardo Donnamaria. “Elenoire e Antonino due ore fa: “mi sa che Edoardo è bisessuale” o ancora: “Elenoire ha detto che Edoardo è bisessuale“. Nel mentre qualcuno ha anche notato un possibile avvicinamento nei confronti di Alberto De Pisis. Questo, però, potrebbe essere sintomo di un’amicizia dovuta al fatto che entrambi conoscono molto bene Tommaso Zorzi.

Altra prova che ha fatto accendere qualcosa nei fan è un discorso che i due hanno avuto in giardino. Edoardo stava parlando di una terza persona: “Che però non è etero così, è etero proprio…“. Alberto replica: “Ah sì? Non è come te?“. E l’altro ribatte: “No, io sono molto più fluid, sono gender fluid“. Ovviamente questo potrebbe essere solo un commento ironico e si vedrà prossimamente che cosa succederà. Nel frattempo Elenoire Ferruzzi sembra aver fatto pace con Luca Salatino. Scoppiando a piangere l’ex tronista le ha detto: “Mi ascolti? Mi dei ascoltare. Questo gioco lo facciamo in due… Devi starmi a sentire! Io ci sono ma sai già… E allora lo facciamo. Va bene, eh? Ci ammazziamo dalle risate, va bene?”.

Tutto è bene quel che finisce bene?

I due alla fine si sono abbracciati mentre Elenoire Ferruzzi ha continuato a singhiozzare. E quando Luca le ha chiesto perché stesse piangendo, lei gli ha risposto: “Perché ti voglio bene“.

Luca ha allora replicato: “Te ne voglio anche io. E ti ringrazio perché mi stai rispettando tanto. Dobbiamo stare sorridenti“. E poi sono tornati dagli altri sorridenti e felici.