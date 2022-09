Bonolis Bruganelli, case separate | Un capriccio di chi ha i conti a molti zeri

Non a tutti è piaciuta l’esternazione di Sonia Bruganelli, che ha ammesso di vivere insieme a Paolo Bonolis in case separate. In molti hanno considerato questo come un “capriccio” che non tutti possono permettersi.

Quando c’è l’amore c’è tutto, si dice, ma se si ha un patrimonio a più zeri allora davvero si ha la totalità e si possono anche compiere scelte un po’ fuori dagli schemi.

E’ il caso di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che hanno annunciato di dormire in case separate, ma adiacenti e comunicanti.

Una spettatrice che ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone che ha una rubrica sul settimanale “Nuovo Tv” lo ha considerato un capriccio di due persone molto ricche. La risposta del conduttore.

Bonolis Bruganelli, case separate cosa ne pensa la gente comune

“Mi sembra un capriccio di due persone molto ricche che forse non vanno più tanto d’accordo”, ha scritto una lettrice del settimanale “Nuovo Tv” a Cecchi Paone che sul giornale ha una rubrica. E il conduttore e opinionista non si discosta molto da questo pensiero. Alla lettrice Cecchi Paone ha risposto:

“Sono contrario ai letti separati, si figuri agli appartamenti distinti”. D’altronde il bello della vita di coppia è proprio quando si può condividere gli spazi e il tempo: basti pensare a tutte quelle coppie che sono costrette a lavorare dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato, e che hanno il tempo solo la sera di condividere l’amore e le proprie passioni. Comunque se i coniugi Bonolis sono felici così chi sono i fan per lamentarsene? “Ognuno fa la vita che vuole” è risposta dell’esperto di televisione a proposito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che vivono separati (in due case distinte, ma comunicanti), però apparentemente felici.

La vita lavorativa di Sonia Bruganelli

Sonia è tornata al lavoro, dopo mesi di vacanze, come opinionista del Grande Fratello Vip giunto alla sua settima edizione (condotto ancora una volta da Alfonso Signorini) dove condivide il ruolo con Orietta Berti.

Paolo Bonolis, invece, tornerà in onda a gennaio con la nuova edizione di “Avanti un altro” insieme al maestro Luca Laurenti e il mitico Salottino di personaggi. Da parte sua nessun commento alle esternazioni della moglie.