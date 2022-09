GF Vip 7, Antonino ribalta la fine della storia con Belen: “Io ho sbagliato quando…”

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ha di nuovo parlato della sua passata relazione con Belen Rodriguez. Ecco cosa ha detto.

Lui è certamente uno dei più attesi di questa edizione, la settima, del reality cult di Canale 5 – condotto in doppio appuntamento da Alfonso Signorini – Grande Fratello Vip. Stiamo parlando dell’ex hair stylist dei vip, oggi fotografo ed influencer, Antonino Spinalbese.

Balzato agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con la conduttrice di Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è seguito con molta attenzione dal grande pubblico del GF Vip 7. Ovviamente, in molti sperano che possa ritornare sulla relazione passata con la showgirl argentina, oggi compagna di Stefano De Martino.

A dire il vero, Antonino Spinalbese su questo punto non si è certo tirato indietro, anzi. Addirittura prima di varcare la porta rossa più famosa del piccolo schermo, l’influencer ha citato Belen Rodriguez. I due hanno avuto una storia d’amore di circa un anno e nell’agosto scorso è nata la piccola Luna Marì.

I rapporti tra i due

Al momento, da quanto si apprende, i rapporti tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero molto gelidi. Non ci sono contatti, se non unicamente per la figlia che i due hanno avuto insieme. Nei mesi scorsi, quando cioè già si vociferava dell’entrata dell’influencer nella casa del Grande Fratello Vip 7, addirittura si è parlato di una richiesta da parte della conduttrice argentina, ovvero di non citarla mai nello show. Nei giorni scorsi, invece, come detto, Spinalbese ha più volte citato Belen: ha spiegato che i due, in fondo, erano incompatibili.

Le parole di Antonino Spinalbese

Nel corso di una chiacchierata con i coinquilini Cristina Quaranta e Luca Salatino, Antonino Spinalbese ha parlato della relazione con Belen Rodriguez e della figlia Luna Marì. Ha raccontato: “Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: ‘Guarda mi trasferisco io da te’. Io gli ho detto: ‘No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei’. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione”.

E ancora: “Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre”.