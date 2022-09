William e Kate voleranno presto in America… Ma non a trovare i Sussex | I motivi del loro viaggio

Lo stesso William ha annunciato in un videomessaggio trasmesso durante il summit di New York, al quale avrebbe dovuto partecipare anche lui, che a dicembre lui e Kate si recheranno negli Stati Uniti, ma il motivo del loro viaggio non sarà riallacciare i rapporti con Harry e sua moglie Meghan, bensì…

l principe e la principessa del Galles, William e Kate Middleton, andranno presto negli Stati Uniti. Per l’esattezza saranno al Boston il 2 dicembre.

Lo ha annunciato mercoledì lo stesso principe in un videomessaggio trasmesso durante l’Earthshot Prize Innovation Summit che si è tenuto a New York.

Al summit nella Grande Mela avrebbe dovuto partecipare anche il principe William, ma la morte improvvisa della regina Elisabetta lo ha trattenuto nel Regno Unito.

William e Kate voleranno presto in America… Ma non a trovare i Sussex. il motivo del viaggio

Al momento infatti, William e Kate Middleton hanno sospeso ogni impegno ufficiale per trascorrere un periodo di lutto privato a casa (nell’Adelaide Cottage di Windsor, dove si sono appena trasferiti), ma il principe non ha voluto esimersi dall’inviare comunque il suo contributo al summit del premio, che egli stesso ha istituito.

“Nonostante le tristissime circostanze che mi impediscono di essere lì in presenza oggi, sono lieto di potermi unire a voi con questo video mentre siete riuniti a New York“, ha detto il principe nel videomessaggio, che è stato registrato proprio a Windsor. “In questo momento così doloroso mi è di grande conforto vedere il vostro entusiasmo, il vostro ottimismo e il vostro impegno nel cercare di raggiungere gli obiettivi che con l’Earthshot Prize ci siamo prefissati. Proteggere l’ambiente era una delle cause che stavano più a cuore a mia nonna e sono certo che sarebbe stata deliziata di sapere di questo evento e del supporto che voi tutti state dando ai finalisti dell’Eartshot Prize, la nuova generazione di pionieri ambientali“, ha aggiunto.

Cosa premia il riconoscimento

L’Earthshot Prize è un riconoscimento che viene assegnato a cinque associazioni, istituzioni, imprese o società che in tutto il mondo si distinguono per aver contribuito alla protezione dell’ambiente. Istituito nel 2020 dalla Royal Foundation del principe William, a luglio di quest’anno è diventato una charity indipendente di cui lo stesso William è presidente.

Assegnato per la prima volta nel 2021 (tra i vincitori c’era anche la città di Milano), la serata di consegna si era tenuta all’Alexandra Palace di Londra. Quest’anno, invece la cerimonia si svolgerà Boston, il 2 dicembre, appunto. “Io e mia moglie Catherine non vediamo l’ora di venire“, ha concluso il principe del Galles.