Wanda Nara, l’addio a Mauro Icardi | Il vero motivo: “Lei…”

Dopo mesi di tira e molla, Wanda Nara ha preso la decisione di separarsi da Mauro Icardi, ma la notizia non ha sorpreso nessuno, l’unico forse è proprio il calciatore. I tradimenti non c’erano nulla, la motivazione è ben diversa.

Wanda Nara ha scelto i social per comunicare ufficialmente la separazione dal marito. Non ha usato mezzi termini e non ha menzionato il calciatore.

“E’ un momento doloroso” si è limitata a spiegare ai follower chiedendo rispetto per la privacy della sua famiglia e dei suoi cinque figli, che da poco hanno iniziato la scuola a Istanbul.

Il messaggio è arrivato come una bomba tra una foto e l’altra, e ha scosso il web. Pare che Mauro Icardi abbia tentato ancora di smentire con un messaggio su Instagram prontamente rimosso, e poi abbia scelto il silenzio.

Wanda Nara, l’addio a Mauro Icardi. Cosa è successo realmente tra i due

A quanto pare è stata Wanda a prendere la decisione di separarsi, Mauro Icardi non voleva. “L’ho fatto per la mia salute mentale” ha spiegato la compagna del calciatore, che si è appena trasferito in Turchia con tutta la famiglia. La comunicazione ufficiale dell’addio è avvenuta tramite social come un fulmine a ciel sereno dopo mesi di continue smentite da parte dei diretti interessati. “Fa male, ma dovevo farlo, per la mia salute mentale. Ho dovuto essere egoista e ho scelto me stessa” ha spiegato in un video. In tv l’avvocato di Wanda Nara, Ana Rosenfeld ha spiegato: “La separazione non è avvenuta di comune accordo. Wanda è triste e ferita ma ha deciso così”. Il legale ha aggiunto di credere a quanto scrive sui social la sua assistita. Pare che Mauro Icardi abbia tentato ancora di smentire con un messaggio su Instagram prontamente rimosso e poi abbia scelto il silenzio. Sul suo profilo restano le ultime due foto di coppia sul campo del Galatasaray e la dedica a Wanda Nara: “Gracias… Te amo”.

Esattamente un anno fa Wanda Nara e Mauro Icardi erano ai ferri corti. Lei aveva scoperto un presunto tradimento da parte del giocatore con China Suarez. Lei era fuggita a Milano lasciandolo solo a Parigi. Botte e risposte via social, poi smentite e riconciliazioni. Tra indiscrezioni e particolari che emergevano la coppia affrontava un periodo di tira e molla alternando lontananza e separazione a passione e vacanze.

Si può ricucire lo strappo?

Sono fuggiti pure alle Maldive in una location da sogno per vedere di ritrovarsi e riaccendere il fuoco della passione. Poche settimane fa sono sbarcati in Turchia per il nuovo ingaggio di Mauro Icardi. Sembravano felici e tutte le richieste di Wanda Nara sulla nuova vita a Istanbul erano state soddisfatte.

Evidentemente mancava ancora qualcosa perché tutto filasse liscio. E così nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 settembre la comunicazione ufficiale sulla separazione. Ma Wanda Nara e Mauro Icardi non è la prima volta che stupiscono i follower con retromarce inaspettate o colpi di scena insperati. Non ci sarebbe da stupirsi quindi, se succeda anche stavolta.