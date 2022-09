Meghan Markle, rivelazioni choc: tutti i capricci della Duchessa | I motivi dell’astio della Famiglia Reale

Secondo alcune rivelazioni choc, ci sarebbero stati dei capricci da parte della Duchessa di Sussex, Meghan Markle, ecco le ultime testimonianze in tal senso e da dove arrivano.

Continuano a rincorrersi le voci tra quanto accade nella Famiglia Reale ed i Duchi di Sussex, tutto questo in modo indipendente dagli eventi, a partire da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di andarsene.

Situazione non cambiata anche quando sono ritornati ed in questa fase delicata nella quale è venuta a mancare la Regina Elisabetta, comportando un nuovo Re ed una gerarchia all’interno della Royal Family diversa, le notizie vere o presunte sono continuate ad esserci.

Nell’ultimo caso, la testimonianza riguarda fatti risalenti alla fase precedente all’abbandono dei Duchi a Buckingham Palace, in riferimento a particolari atteggiamenti dell’ex attrice ritenuti poco consoni per il suo ruolo e sorprendenti per la descrizione venuta fuori sul suo conto.

Chi ha riportato la notizia

A testimoniare di quanto accaduto ci ha pensato lo scrittore e giornalista Valentine Lowe nel suo libro in uscita nei prossimi giorni, intitolato Courtiers: The hidden Power behind the Crown. Oltre alle varie vicende sulla Monarchia, sul comportamento della Markle vi è proprio un capitolo a parte, dove si raccontano fatti inediti di qualche anno fa alla Royal Family.

Il giornalista, da tempo corrispondente per il Times, ha svelato i rapporti molto tesi tra la Markle ed il resto della Famiglia ma non solo, Lowe racconta nel suo libro di dissapori con segretari, collaboratrici ed addetti stampa.

Come si comportava la moglie di Harry nel Palazzo

Su quanto avvenuto con una collaboratrice, era dovuto intervenire il cognato William. Sul suo ruolo, sempre a detta dell’autore del libro ha scritto: “Si stupiva di non essere pagata quando incontrava la folla, mentre su Harry aveva minacciato di lasciarlo se non avesse reso ufficiale il loro fidanzamento”.

Una situazione degenerata da ben prima della fuga. Di certo, il libro di Valentine Lowe farà molto discutere, chissà se la stessa Meghan Markle replicherà a quanto scritto dal giornalista, l’opera uscirà in Gran Bretagna a partire dal prossimo mese, e di certo farà molto discutere.