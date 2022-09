Meteo OGGI domenica 25 settembre | Diffusa instabilità, precipitazioni intense

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 settembre. Il tempo risulterà instabile, con fenomeni anche intensi previsti soprattutto al Nord e sulle regioni del Centro.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte instabile, con fenomeni anche intensi previsti particolarmente al Nord e sulla Toscana, in parziale attenuazione su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria nel pomeriggio e in serata. Diffusa instabilità diurna anche sulle regioni di Centro e Sardegna. Attese velature sempre più estese sulle regioni del Sud.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo instabile su buona parte del Nord. Diffiusa instabilità, con tante nuvole e fenomeni intensi soprattutto su Alpi, Prealpi e Nordest. In serata il tempo peggiorerà parzialmente anche in Lombardia e localmente sul Piemonte orientale. Graduale miglioramento e schiarite, invece, in serata sul resto del Settentrione.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà fortemente instabile. Attese nuvole e perturbazioni anche intense e di carattere temporalesco su Toscana, Umbria e Lazio. Possibilità di precipitazioni piuttosto abbondanti, e si segnala il rischio di nubifragi e alluvioni lampo. Nel corso della giornata, però, le piogge raggiungeranno anche Marche e Abruzzo, mentre in Molise è previsto qualche debole fenomeno locale. Atteso un ulteriore peggioramento in serata sul Lazio, mentre in Sardegna si attendono rovesci a carattere sparso.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà a tratti instabile, con un aumento della nuvolosità su alcune aree. Cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco associato che potrà interessare la Sicilia ionica e la Calabria. Si attende tuttavia un peggioramento nel corso della serata, con possibilità di pogge anche intense su Campania.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo al Nord e Sardegna, e in lieve aumento al sud e Sicilia. Stazionarie altrove. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in lieve aumento al Nordovest e al Sud, in lieve calo sulle zone centrali, e senza variazioni significative sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati meridionali con rinforzi sulle coste di Puglia, Abruzzo, Campania e Sicilia meridionale. Soffieranno venti più deboli sulle restanti regioni, e saranno quasi assenti nelle zone interne del nord Italia.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da molto mosso ad agitato il Tirreno centro meridionale specie nelle zone orientali,molto mossi l’Adriatico, lo Ionio settentrionale, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia. Saranno invece mossi tutti i restanti bacini italiani.