Meteo OGGI sabato 24 settembre | Tempo in graduale peggioramento

Le previsioni meteo di oggi, sabato 24 settembre. Il tempo risulterà in graduale peggioramento a partire dal Nord-Ovest, con precipitazioni sparse e diffuse nel pomeriggio.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in graduale peggioramento a partire dalle ore pomeridiane. Attese precipitazioni sparse sul Nord-Ovest. Previste molte nubi e addensamenti in estensione su Calabria e Sicilia. Giornata più soleggiata sul resto d’Italia, con estese velature però anche su Centro e Sardegna. In Toscana nuvolosità maggiore soprattutto sui settori, dove dal tardo pomeriggio sono attesi locali rovesci.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo instabile su buona parte del Nord. Nuvolosità in aumento, con addensamenti maggiori soprattutto lungo i settori. Attese precipitazioni da sparse a diffuse a partire dal pomeriggio e in serata su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Alpi lombarde. Previsti anche fenomeni da isolati a sparsi in serata su ovest Emilia-Romagna, restante Lombardia e Trentino-Alto Adige, mentre sono attese precipitazioni occasionali su Veneto e nord del Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da un tempo a tratti instabile. La perturbazione atlantica si avvicina al nostro Paese, e la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulle regioni del Centro. Maggiori gli addensamenti su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Dalle ore pomeridiane sono attese intense precipitazioni, anche di carattere temporalesco e sotto forma di nubifragio, su Toscana e, verso le ore serali, anche sul Lazio. Più asciutte le altre aree centrali.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato al Sud, con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Il Meridione si gode infatti l’ultimo giorno di alta pressione, con nuvolosità in aumento su alcune aree più interne. Molte nubi e possibilità di isolati piovaschi in Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano stazionarie o in lieve calo al nord-ovest, Lombardia occidentale ed Emilia, mentre sono in rialzo altrove. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in sensibile calo al Nord e sulla Toscana, e in aumento sul resto del Paese. Non si registrano variazioni di rilievo su Lazio, Campania e Sicilia occidentali.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente dai quadranti nordorientali, con rinforzi su Liguria e coste dell’alto Adriatico. Deboli settentrionali sulla Sardegna, tendenti a moderati orientali sul settore nord, con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Sul resto del paese soffieranno da deboli a moderati.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molti mossi lo Ionio, il mar di Liguria e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento serale sul settore nord del mare di Sardegna. Mossi invece tutti i restanti bacini italiani.