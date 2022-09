Meteo OGGI venerdì 23 settembre | Tempo stabile e temperature autunnali

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 23 settembre. Il tempo risulterà stabile e abbastanza soleggiato, con possibilità di addensamenti di nubi e locali fenomeni associati su Sicilia e Sardegna.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o localmente nuvoloso. Previste molte nubi sulle Alpi, sulle Isole Maggiori e sulla Puglia garganica. Sono previste locali precipitazioni associate, ma soltanto su Sicilia orientale e Sardegna. Giornata più asciutta e soleggiata sul resto d’Italia, con nubi a evoluzione diurna su Appennini e rilievi alpini/prealpini. Le temperature rimangono tutto sommato stabili, tipiche dell’autunno ormai entrato.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Nuvolosità in aumento, con addensamenti maggiori soprattutto lungo i settori alpini. Possibilità di cielo a tratti e temporaneamente coperto in estensione anche su Liguria, senza tuttavia che vi sia possibilità di precipitazioni associate. Sul resto dei settori e dell’area il cielo si presenterà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo stabile. Nuvolosità irregolare anche intensa su Sardegna, con locali piovaschi o brevi rovesci fin dal mattino. Stabile e prevalentemente soleggiato sul resto dell’area, con innocui annuvolamenti a evoluzione diurna sui settori appennini settentrionali e su Abruzzo.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato anche al Sud. Modesti annuvolamenti a evoluzione diurna attesi su Molise, Puglia garganica e restanti rilievi appenninici. Maggior nuvolosità interesserà invece la Calabria meridionale e la Sicilia ionica, dove sono attese precipitazioni anche di carattere temporalesco a partire dalle ore pomeridiane. Sul resto delle regioni il cielo sarà ampiamente soleggiato o al massimo localmente poco nuvoloso.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano pressoché stazionarie su Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e alta Toscana, mentre si segnala un calo su sud Sardegna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria ionica e Sicilia orientale. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano stazionari su Trentino-Alto Adige e Sardegna occidentale, mentre si segnala un lieve calo sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati nordorientali sulle estreme regioni meridionali, deboli settentrionali sulle restanti meridionali. Soffieranno poi deboli variabili al Centro-nord, in rotazione ed intensificazione da Sud.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mossi lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia. Poco mossi, invece, l’alto Adriatico, il Tirreno sottocosta e il Mar di Liguria. Mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.