Saman, la conversazione intercettata della madre:«Io e tuo padre siamo morti lì»

Intercettata una conversazione della madre di Saman Abbas con l’altro figlio, a fine agosto 2021. Questa chiamata è agli atti del processo che si terrà il prossimo febbraio a Reggio Emilia.

Gli investigatori, nel corso delle indagini sulla scomparsa di Saman Abbas, 18enne sparita il 30 aprile 2021 da Novellara (Reggio Emilia), hanno intercettato anche una conversazione tra la madre della ragazza e l’altro figlio, nell’agosto dello scorso anno.

«Noi siamo morti sul posto», ha detto la donna, che parla di se stessa e di suo marito Shabbar Abbas. Questa chiamata è stata messa agli atti nel processo per il delitto della 18enne pakistana che avrà inizio nel febbraio 2023. Il processo è contro i familiari di Saman, i genitori che sono fuggiti in Pakistan e dunque sono ancora latitanti, due cugini e uno zio della ragazza, arrestati tra Francia e Spagna.

Le parole della madre di Saman, Nazia Shaheen, sono estratte da una conversazione avvenuta per messaggio il 30 agosto 2021. Il figlio contatta i genitori sulla loro utenza in Pakistan, la mattina seguente al presunto delitto della ragazza, che sarebbe occorso tra il 30 aprile e il 1° maggio.

Su quella sera, stanno venendo fuori diversi particolari. Il fratello di Saman è uno dei testimoni più importanti. Il 18 giugno 2021 ha accusato i familiari dell’omicidio, soprattutto lo zio Danish che l’avrebbe assassinata materialmente.

Nel corso di questa chiamata, il fratello di Saman parla con sua madre di altri due familiari, non indagati, che a sua detta avrebbero istigato il padre a predisporre il delitto di sua sorella. Il ragazzo esprime la propria rabbia nei confronti di uno zio e un cugino, considerandoli responsabili dal punto di vista morale della morte di Saman e lasciando emergere desiderio di vendetta.

La madre prova a tranquillizzarlo dicendogli di lasciarli perdere. «Quelli che danno consigli storti, con quelli bisogna fare così», dice il giovane. La madre risponde: «Lasciali stare, mandali dal diavolo». Il ragazzo pronuncia una frase detta da questo e zio e da questo cugino:«‘Se fosse stata mia figlia, anch’io avrei fatto così con lei’». Poi dice: «Io non ho dimenticato niente. Li raddrizzerò questi due».

La mamma del ragazzo replica, forse con riferimento agli atteggiamenti di sua figlia:«Tu non sai di lei?Davanti a te a casa… noi siamo morti sul posto, per questo tuo padre è a letto e anche la madre (parla di sé in terza persona, ndr) a letto».

E ancora la donna dice al figlio:«Anche di lei non è che non sai, da costretti è successo quello che è successo, anche tu lo sai, figlio mio non sei bambino, sei giovane anche e comprendi tutte le cose […]. Tu sei a conoscenza di tutto. Pensa a tutte le cose, i messaggi che ci facevi ascoltare la mattina presto, pensa a quei messaggi, pensa e poi dimmi se i tuoi genitori sono sbagliati». Il figlio ribatte:«Ora mi sto pentendo, perché ho detto».

Un cugino di Saman che i carabinieri hanno ascoltato, ha detto che a provocare la condanna a morte della ragazza sarebbe stata la foto di un bacio della 18enne con il fidanzato, a Bologna, che lei aveva poi postato social. Il fratello, aveva notato quella foto e l’aveva poi mostrata ai familiari, facendoli infuriare. A febbraio inizia il processo della ragazza scomparsa nell’aprile dell’anno scorso.