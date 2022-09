Torna il SEGA Mega Drive Mini 2 ed in grande stile grazie ad una lista di giochi eccezionale

Gli indizi c’erano tutti. Ma, come si suol dire, ora è ufficiale. SEGA alla conquista dell’Europa. La società multinazionale di Tokyo che sviluppa e pubblica videogiochi, sia arcade sia per piattaforme domestiche, ha deciso di portare la sua ultima console nel Vecchio Continente.

SEGA ha ufficialmente confermato che il Mega Drive Mini 2 arriverà davvero in Europa e in Nord America, con il nome Genesis. Non è così sorprendente, ma fino ad ora la tradizionale azienda giapponese doveva ancora confermare se fosse così. Ora, finalmente tutto è alla luce del sole: SEGA Mega Drive Mini 2 arriverà sugli scaffali lo stesso giorno in Europa come in Nord America e Giappone, il 27 ottobre.

Ci saranno alcune differenze fra la console europea, quella nordamericana e quella giapponese

La console in miniatura avrà 60 (+1) giochi, che includono port nuovi di zecca, giochi mai pubblicati prima in inglese e persino una manciata di titoli Sega CD. Ci saranno alcune differenze tra la console europea/nordamericana e quella giapponese, come Popful Mail o Lunar: The Silver Star o Eternal Blue.

Molti speravano anche in Rocket Knight Adventure, ma c’è una varietà piuttosto ampia di titoli sul sistema. I preordini per la console apriranno a settembre in Europa. Titoli stellari come Lightening Force: Quest for the Darkstar (che è Thunder Force IV ), Truxton (con la musica tutta riparata), Streets of Rage 3 e The Ninja Warriors sono solo una manciata dei giochi che sono arrivati al sistema.

Questa la lista completa dei giochi per il Mega Drive Mini 2: After Burner II, Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Bros, ClayFighter, Crusader of Centy, Desert Strike: Return to the Gulf, Earthworm Jim 2, Elemental Master, Fatal Fury 2, Gain Ground, Golden Axe II, Granada, Hellfire, Herzog Zwei, Lightening Force: Quest for the Darkstar, Midnight Resistance, OutRun, OutRunners, Phantasy Star II, Populous, Rainbow Islands + Extra, Ranger-X, Ristar, Rolling Thunder 2, Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, Shining Force II, Shining in the Darkness, Sonic 3D Blast, Splatterhouse 2, Streets of Rage 3, Super Hang-On, Super Street Fighter II: The New Challengers, The Ooze, The Revenge of Shinobi, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Truxton, VectorMan 2, Viewpoint, Virtua Racing, Warsong, Ecco the Dolphin (Sega CD), Ecco: The Tides of Time (Sega CD), Final Fight CD (Sega CD), Mansion of Hidden Souls (Sega CD), Night Striker (Sega CD), Night Trap (Sega CD), Robo Aleste (Sega CD), Sewer Shark (Sega CD), Shining Force CD (Sega CD), Silpheed (Sega CD), Sonic CD (Sega CD), The ninja warriors (Sega CD), Devi & Pii (inedito), Fantasy Zone (bonus), Space Harrier II + Space Harrier (bonus), Spatter (bonus), Star Mobile (porting inedito), Super Locomotive (bonus), VS Puyo Puyo Sun (bonus).

