Uomini e donne, Sossio e Ursola colpo di scena | Per i due il periodo più buio

Con una dichiarazione Ursola ha deciso di mettere di mettere in chiaro le cose e di avvertire i fan di una decisione presa su Sossio che in diretta mondiale le aveva chiesto di sposarlo.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si erano fatti una promessa in mondovisione a Uomini e Donne, in una puntata post GF Vip in cui tra i presenti c’era pure Alfonso Signorini.

L’ex calciatore le aveva chiesto la mano e lei aveva risposto felice di sì, ma da quel momento in poi sulla coppia era calato il silenzio.

Erano arrivate poi le incomprensioni che avevano minato la certezza della coppia, e Ursula, intervistata da The Pipol, anche se non ha mai usato la parola crisi, ha fatto capire che con Aruta il periodo non è dei più rosei.

Uomini e donne, Sossio e Ursola colpo di scena. Cosa è successo alla coppia

Non ci sarà alcun matrimonio, né ora né mai. Ursula Bennardo e Sossio Aruta non convoleranno a nozze. Ursola ha deciso di cancellare le nozze, attanagliata dai dubbi. Dubbi che a loro volta hanno messo in profonda difficoltà l’ex cavaliere che non si è più sentito amato. “Sì, mi ricordo bene quel giorno. Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio. Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”. Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!”. Ha raccontato a The Pipol, a cui ha spiegato che i comportamenti che assume Aruta quando si discute non sono consoni secondo il suo modo di vedere le cose. L’ex dama è addirittura giunta a dire di essere stufa a tal punto di aver deciso di non sposarlo: “Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”. I preparativi per le nozze erano in corso la lista degli invitati era pronta e c’era già l’abito e le bomboniere, ma poi era arrivato il passo indietro.

Sossio come l’ha presa?

Non benissimo. “No l’ha accettato, per niente. Temeva che non provassi più nessun sentimento per lui e questa cosa lo rendeva molto insicuro. Alla fine credo se ne sia fatto una ragione“. Ora Ursula ha deciso di pensare di più a se stessa, di condurre la sua vita in modo differente rispetto agli anni scorsi. Di nozze non ne vuol sentire parlare e sta mettendo in dubbio anche il rapporto con Aruta.

“In questo momento penso solo che ho bisogno di tempo per me stessa. Mi dedico troppo a lui, alla mia famiglia in generale e a tutto ciò che di buono possa fare per il contesto che mi circonda. Ma per me, quando ci penso? Ho bisogno di evadere e capire se tra me e lui possa esserci un futuro per sempre oppure no“.