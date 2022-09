Carlo e Camilla, svelato il segreto del loro amore decennale | Una cosa che nessuno si aspettava

Nell’ incredibile concatenazione di eventi partita all’annuncio della morte della regina Elisabetta, c’è un gossip che è riuscito a scalfire la tristezza di questi giorni, una news che riguarda i nuovi sovrani, re Carlo III e la sua regina consorte, Camilla.

Nel lungo percorso che ha condotto ai funerali di Stato del 19 settembre, Carlo e Camilla hanno deciso di prendersi una giornata di pausa per riprendere fiato, considerato il ritmo incessante di avvenimenti pubblici che li ha coinvolti in prima persona.

Il re ha trascorso questa giornata nella sua amata Highgrove, la residenza che si trova a circa 2 ore da Londra in cui Carlo si rifugia da decenni.

La moglie Camilla, invece, ha trascorso le 24 ore a Ray Mill House, magione acquistata nel 1996, anno della sua separazione dal primo marito, Andrew Parker Bowles.

Carlo e Camilla, svelato il segreto del loro amore decennale

Forse da questo episodio sta il fulcro della loro grande storia d’amore. La coppia, che ha una relazione dai primi anni Settanta ed è sposata dal 2005, tende a trascorrere le proprie vacanze in campagna in case separate, per mantenere le abitudini di entrambi e permettere a Camilla, che ha due figli avuti dal primo marito, e anche cinque nipoti, di portare avanti i legami familiari personali in tranquillità. Alcune fonti vicine alla coppia confermano che Camilla tende a trascorrere poco tempo ad Highgrove e che, quando vi risiede, dorme comunque in una camera separata dal marito.

Le due residenze sono comunque vicine, a circa 20 minuti di distanza: ben lungi da essere in crisi, la coppia ha scelto naturalmente questa soluzione ormai decenni fa, per permettere a entrambi di mantenere la propria individualità e passioni e tenere la relazione in equilibrio. Quando la regina consorte Camilla è a Red Mill, dicono i bene informati, è se stessa all’ennesima potenza: va a fare la spesa al supermercato, accoglie i nipoti e li va a prendere a scuola, trascorre del tempo con loro, organizza cene di famiglia.

Camilla tiene unita la famiglia

I figli di Camilla non partecipano in alcun modo alla vita ufficiale della madre, che ha saputo in ogni caso mantenere ben saldi i legami con loro senza mai snaturarli.

Inoltre, la vita in case separate, quando lei e il marito sono in campagna lontani dagli eventi ufficiali e da Clarence House, che è rimasto il loro quartier generale londinese fino all’ascensione al trono di re Carlo, sembra essere l’ingrediente segreto della loro relazione.