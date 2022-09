Elettra e Ginevra Lamborghini, il reale – e incredibile – motivo della lite: “Lanciata cacca sull’auto”

Giaele De Donà ha svelato perchè Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra hanno discusso e si sono progressivamente allontanate nel tempo. Il motivo della discordia sarebbe tutt’altro che regale e, proprio per questo l’indiscrezione ha fatto scatenare il popolo dei social con commenti ironici e divertenti.

Grande Fratello Vip, salta fuori il motivo della discordia tra le sorelle Lamborghini, il web è in subbuglio

Perchè Elettra e sua sorella Ginevra hanno litigato? Una domanda che il popolo dei social si sta ponendo da giorni ed a cui forse è possibile dare finalmente una risposta. Il pubblico del Grande Fratello Vip si è posta tantissimi interrogativi al riguardo, e nei primi giorni di permanenza di Ginevra all’interno della casa più spiata d’Italia, la curiosità è aumentata a dismisura. Ma dopo tempo, con l’entrata di Giaele De Donà nello show pare che i motivi del loro dissidio sono venuti a galla.

Giaele mentre chiacchierava con Sara Manfuso ed Eleonora Ferruzzi, ha raccontato dei motivi per i quali Elettra avrebbe deciso di tagliare i ponti con Ginevra .“Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è”.

Grande Fratello, Ginevra lancia un appello ad Elettra

La nuova gieffina ha poi detto che Ginevra coverebbe un po’ di invidia per il grande successo che ha ottenuto Elettra. “Ginevra si vuole mettere al centro dell’attenzione, ha vissuto per tanti anni nell’ombra di Elettra e ora cerca di fare la sua copia. Ma amore le copie non saranno mai le originali! Si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta.. Anche un po’ troppo, dai. Ognuno deve crearsi un’identità!”.

Ma proprio nelle ultime ore, Ginevra ha detto a chiare lettere di essere disposta a recuperare il legame con Elettra. “La mia porta rimane sempre aperta, sempre, le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato e torbido. Ma questo perché ero accecata dalla rabbia, sentirmi esclusa mi ha molto ferita. Ma per questo le chiedo scusa”. Come reagirà Elettra dinnanzi alle sue dichiarazioni?