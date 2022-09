WhatsApp potrebbe evitare le chiamate partite per errore, questa soluzione sarebbe davvero innovativa

Avete mai pensato alla possibilità che Meta decidesse di introdurre una funzionalità che ci impedisse di effettuare le chiamate erroneamente? Sicuramente nei momenti in cui accadeva, sì, ma al di fuori di quegli attimi spiacevoli diamo per scontato che sia accaduto almeno una volta. E ora pare che sia esattamente quello che avrebbe intenzione di fare ora come ora: vediamo di capire che cosa abbia in mente.

Solitamente parlare di nuove idee ed esprimere opinioni, soprattutto al giorno d’oggi si intende, è uno dei modi migliori per condividere feedback su una nuova funzionalità su WhatsApp Beta per Android, iOS e desktop. Ed ecco perché degli esperti hanno preso l’iniziativa di condividere una funzionalità migliorata per gestire lo spazio di archiviazione di WhatsApp. Lo scopo è semplice: prevenire le chiamate accidentali sull’app verde i poche parole.

Questo è dovuto al fatto che sia successo almeno una volta a tutti di effettuare una chiamata WhatsApp per errore. Accade, in più occasioni, nel momento in cui l’utente tocca il pulsante di chiamata vocale o videochiamata all’interno di una conversazione senza la reale intenzione di chiamare il contatto. Ecco perché nel corso degli anni molti consumatori hanno richiesto a WhatsApp di implementare un avviso di conferma.

La nuova idea per fermare le chiamate improvvise

Voi non lo sapete, ma in realtà è già disponibile. Si presenta solo al primo tentativo di effettuare una chiamata su WhatsApp, e d’altro canto sarebbe fastidioso toccare due volte per eseguire un’azione, quindi è sufficiente toccare il pulsante di chiamata e “sì” all’interno dell’avviso di conferma ogni volta che vogliamo avviare una chiamata WhatsApp. A tal proposito degli esperti hanno pensato di creare un concetto per una nuova impostazione che prende il nome di “conto alla rovescia delle chiamate“. Come agisce?

Non è così difficile da capire: ogni volta che effettuiamo una chiamata WhatsApp inizia un conto alla rovescia, e quando finisce l’app verde può compiere la telefonata. Dal momento che abbiamo capito che sarebbe anche fastidioso aspettare tre secondi per poter fare la chiamata, potrebbero esserci dei nuovi modi per forzare WhatsApp ad avviarla subito e senza attendere il conto alla rovescia.

Una soluzione sarebbe quando si avvicina il dispositivo all’orecchio e WhatsApp lo rileva grazie al sensore di prossimità, così facendo non aspetta più che il conto alla rovescia arrivi a zero e l’applicazione effettua subito la chiamata. Grazie al conto alla rovescia è possibile chiudere di scatto la chiamata quando l’abbiamo effettuata per errore senza avvisare il destinatario.

Ma attenzione, questo rimane soltanto un concetto; dobbiamo sperare che WhatsApp prenda in considerazione una idea del genere e scelga appositamente di introdurla in futuro. Fino a quel momento dovremo arrangiarci dato che non ci sarà modo di evitare le chiamate inevitabili, quindi limitiamoci soltanto a fare attenzione a quello che stiamo facendo e soprattutto a chi vogliamo chiamare.