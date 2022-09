Xiaomi si prende cura, in maniera smart, dei nostri animali domestici: cani e gatti in salute e sicuri

Xiaomi ha pensato di progettare un nuovo dispositivo con cui prendersi cura dei propri animali domestici. Non è un prodotto come gli altri e tantomeno pensiamo che sia inutile, ragione per cui parlarne non può che essere un ottimo modo per informarsi al riguardo. Ci piacerà a tal punto che penseremo di acquistarlo?

Il focus del momento sono lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder e lo Xiaomi Smart Pet Fountain, ovvero due nuovi prodotti sviluppati da Xiaomi e pensati per offrire rispettivamente cibo e acqua sempre freschi, 24 ore su 24, ai nostri animali domestici. L’idea dietro questo prodotti non solo pensiamo che sia innovativa sotto ogni punto di vista, ma potrebbe addirittura semplificarci la vita e rendere migliore quella dei propri amici a quattro zampe.

Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con le caratteristiche: lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder è dotato di struttura di erogazione a sei griglie, di un flessibile in morbido silicone e di lame di erogazione testate per oltre 10.000 cicli. Il meccanismo è necessario per garantire un’erogazione fluida tramite un ampio canale che previene efficacemente gli intasamenti e preserva la freschezza degli alimenti.

Per tale motivo è sufficiente un solo tocco per erogare cibo aggiuntivo a distanza tramite l’app oppure impostare, con l’app Xiaomi Home si intende, un’ora e una quantità fissa per la distribuzione automatica di limitate quantità di cibo. Così facendo non dovremo più preoccuparci di dover cambiare continuamente la vaschetta del nostro animale domestico, visto che lo farà il dispositivo al posto nostro.

Le specifiche complete del secondo prodotto e i loro costi

Lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder, andando avanti, può contenere circa 1,8 kg di cibo secco ed è in grado di inviare una notifica sullo smartphone quando le scorse stanno per esaurirsi. La sua contro parte, ossia lo Xiaomi Smart Pet Fountain, è progettata per fornire un flusso continuo d’acqua fresca e pulita ai propri animali domestici, stimolandoli a bere più spesso durante la giornata.

Ciò è possibile per via del sistema di filtraggio a quattro stadi, le particelle, i peli e il cloro residuo, compresi gli ioni Ca e Mg i quali potrebbero causare calcoli renali e che vengono intercettati e filtrati efficacemente garantendo sempre acqua pulita. In altre parole non c’è possibilità che il nostro cane si senta male o che il nostro gatto cominci a fare i capricci: dimenticatevi queste eventualità.

E anche in questo caso, come in quello di prima per fare un esempio, grazie all’app Xiaomi Home è possibile ricevere un promemoria via smartphone che notifichi quando è necessario aggiungere acqua, pulire la fontanella o sostituire il filtro. Lo

Xiaomi Smart Pet Feeder è acquistabile da oggi sul sito del produttore al prezzo di 149,99 euro, e in seguito arriverà pure lo Xiaomi Smart Pet Fountain al prezzo di 79,99 euro.