Sensori per la casa: con questo trovi le perdite di acqua e risparmi in bolletta

Il rincaro bollette spaventa. Non solo per la guerra della Russia in Ucraina che metterà a dura prova gli italiani per il gas. Un po’ tutte le utenze sono nell’occhio del ciclone. I sensori per la casa possono essere un’ottima soluzione per le perdite d’acqua, per esempio, utilissimi per il risparmio in bollette.

Il progetto Hinnovation nasce, nato nel 2014 come Business Unit di Nital, porta all’attenzione un distributore ufficiale per il mercato italiano di prestigiosi brand come Nikon, iRobot e Sonos. Inizialmente focalizzata sul mondo degli accessori hi-tech per smartphone e tablet, Hinnovation ha saputo nel tempo consolidare e accrescere il proprio spirito innovativo, proprio come è insito del nome dell’azienda.

Un catalogo veramente importante, che comprende moltissimi brand premium, tutti all’avanguardia nel proprio settore. Dai sistemi audio a quelli di videosorveglianza e sicurezza, dai dispositivi dedicati alla salute e al benessere a quelli che controllano e gestiscono i consumi energetici domestici, fino ai sensori per la casa.

Abitazione smart, maggiore sicurezza domestica

Swann sensore perdita acqua wi-fi è tanto interessante quanto economico. E’ un sensore per rilevare perdite d’acqua nella tua abitazione smart per una maggiore sicurezza domestica. Configurarlo è semplice e intuitivo, non ha bisogno di nessun hub. Water sensor, avviso tramite notifiche push su app Swann Security. Impermeabile.

Funzionamento a batteria e anche con assistente vocale Google e Alexa, integrabile con gli altri sensori Swann. WiFi 2,4 GHz, batterie AAA x2 incluse nel pacchetto. Il dispositivo, ovviamente, ha un applicazione correlata, swann security associata. All’utente arrivano anche notifiche push.

E’ un sensore composto da un corpo principale, alimentato da due batterie AAA presenti nella confezione, dotato di un cavo lungo 1,9 metri. Per farlo funzionare bisogna utilizzare un bioadesivo che serve a fissare il corpo principale su un mobile o sulla parete, mentre il cavo viene srotolato per portare a terra il sensore. Dopo aver inserito le batterie il dispositivo avvia la modalità accoppiamento facendo lampeggiare un LED blu in prossimità della base del cavo del corpo centrale: vuol dire che è pronto per l’uso, con un’ultima accortezza.

Bisogna scansionare il QR code situato sotto il coperchio delle batterie, in modo tale che lo smartphone si possa abbinare al segnale di rete Wi-Fi emesso dal sensore per le perdite d’acqua, per poi agganciare la rete Wi-Fi da 2,4 GHz casalinga. E il gioco è fatto: il sensore apparirà nella lista dei dispositivi installati dell’app Swann Security.

