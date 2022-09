Bill Gates in partnership con Samsung: investe nel campo delle toilette per aiutare i Paesi più poveri

Non sentivamo Bill Gates da un bel po’, ma adesso che sappiamo qualcosa su di lui siamo veranente entusiasti. Lo diciamo in vista del fatto che sia ritornato sotto i riflettori con una collaborazione non solo speciale, ma anche del tutto inaspettata probabilmente. Con chi ha deciso di stringere una partnership, e a quale scopo lo ha voluto fare?

Samsung e Bill&Melinda Gates Foundation, di recente, hanno presentato gli ultimi risultati dell’iniziativa Reinvent the Toilet Challenge, nata nel 2011 per risolvere il grave problema della gestione dei rifiuti umani nei Paesi in via di sviluppo. Il progetto è incentrato sulla progressione di tecnologie e soluzioni innovative tramite cui sarebbe possibile rimuovere gli agenti patogeni dai rifiuti umani, recuperando allo stesso tempo risorse come energia, acqua pulita e sostanze nutritive.

Le iniziali sperimentazioni di simile natura hanno avuto luogo anche alla NASA per la gestione dei rifiuti umani sulla SSI, e sono tutt’ora in corso per poter garantire un ottimo rendimento totale dello sviluppo. Ma tenete conto del fatto che ci voglia moltissimo tempo prima di riuscire ad arrivare ad un risvolto concreto, specialmente quando si tratta di risolvere un dilemma che vige da diversi anni. Tuttavia, il progetto di Samsung e Bill Gates potrebbe rappresentare un punto di riferimento importante al riguardo: vediamo come.

Il piano di trattamento riservato alle varie tipologie di rifiuti

L’esito ha avuto luogo con la progettazione di un prototipo di toilette ad uso domestico sviluppata a Suwon, situata nella Corea del Sud, dal Samsung Advanced Institute of Technology, in collaborazione con la fondazione di Bill Gates. La società ha lavorato in modo specifico sulla tecnologia dei componenti e dei moduli, con lo scopo di: mettere a disposizione ai Paesi in Via di Sviluppo licenze prive di royalty dei brevetti del progetto, trasformare il prototipo in un prodotto destinato alla produzione di massa e identificare assieme alla Fondazione i partner la commercializzazione adatta.

La nuova toilette realizzata da Samsung, con il supporto di Bill&Melinda Gates Foundation come abbiamo detto, funziona off the grid. Ciò vuol dire che oltre a non essere collegata alla rete, non ha allacciamenti ad acqua e fognature, inoltre è efficiente dal punto di vista energetico ed ha costi di gestione bassissimi. Può essere in grado di trattare gli effluenti in modo totalmente sostenibile.

L’azienda coreana in particolare ha offerto il suo contributo sviluppando tecnologie per il trattamento termico ed il biotrattamento che permette di uccidere gli agenti patogeni facilmente. Infatti hanno avuto in mente di agire in tal modo: i rifiuti umani solidi rilasciati risultano non nocivi per l’ambiente, quindi vengono disidratati, essiccati e trasformati in cenere, mentre quelli liquidi vengono trattati tramite depurazione biologica e l’acqua può essere completamente riciclata. Questo studio potrebbe portare ad uno sviluppo magnifico dal momento che sia stato ben progettato, quindi aspettiamici di tutto più in là e vediamo che cosa escogitano di nuovo.