iPhone 14, conviene comprarlo a rate? Ecco le promozioni degli operatori

Una famiglia spaccata in due. Può essere raffigurata così, in estrema sintesi, la nuova gamma di iPhone, presentato nello scorso evento del 7 settembre. Apple spinge forte sui Pro, è questa la prima indicazione.

Non si spiega altrimenti le funzionalità, tante e strepitose, rilasciate dal colosso di Cupertino per i fratelli maggiori dei nuovi Melafonini. Comporta fotografico evoluto e più performante, la Dynamic Island che ha trasformato la frustrazione per il notch in una strepitosa invenzione. Batteria migliorata: le maggiori e più interessanti novità su tutte sugli iPhone 14 Pro e Pro Max.

Praticamente le due versioni standard degli iPhone 14, classico e Max o Plus che dir Si voglia, sono degli iPhone 13 mascherati. Che non vuol dire minimamente che siano poco performanti, tutt’altro. Garantisce chi ce li ha. Ma il consiglio è che se uno dei passare dall’iPhone 13 al 14, tanto vale che si tenga stretto quello che ha. Diverso il discorso se si vuole passare a un’esperienza nettamente migliorata.

Il prezziario degli iPhone 14 con WINDTRE

L’iPhone 14 da 128 GB costa 1.029 euro, quello da 256 GB, 1.159; con lo storage 512 GB si sale a 1.419 euro. E’ il punto di partenza per capire se ne vale la pena comprarlo in contanti e a rete. Capire bene, ma in fretta visto che il 13 settembre sono iniziati i pre-ordini con una nota da tenere bene in mente: stanno andando a ruba. Meglio fare alla svelta e avere le idee chiare. In primis se prendere una delle due versioni standard, oppure lasciarsi andare ai quei Pro da urlo.

I nuovi smartphone di Apple stanno cominciando a entrare nei negozi WINDTRE e sul sito dell’operatore. E qui entra il discorso delle rate, a cui si deve sommare il costo dell’abbonamento, identico per i vecchi clienti, nuovo per tutti gli altri.

Questi i prezzi di WINDTRE per il Melafonino standard. iPhone 14 128GB a 24,99 euro in più al mese per 30 mesi, anticipo di 0 euro con finanziamento, oppure di 129,99 con carta di credito. iPhone 14 256GB da 36,99 euro in più al mese per 30 mesi, anticipo di 0 euro con finanziamento oppure di 149,99 euro tramite carta di credito. iPhone 14 512GB da 29,99 euro in più al mese per 30 mesi, anticipo di 259,99 euro con finanziamento, oppure di 329,99 sempre tramite carta.

Capitolo Max, o Plus, tanto fa lo stesso: iPhone 14 Plus 128GB a 28,99 al mese, anticipo 49,99 euro con finanziamento, oppure 149,99 tramite carta di credito; iPhone 14 Plus 256GB a 33,99 euro in più al mese per 30 mesi, anticipo di 99,99 euro con finanziamento, oppure 169,99, iPhone 14 Plus 512GB a 33,99 euro al mese, anticipo 349,99 euro con finanziamento oppure 429,99 euro tramite carta di credito.

Gli iPhone 14 Pro sono una bomba, direttamente proporzionale al suo costo. iPhone 14 Pro 128GB a 29,99, anticipo 149,99 euro con finanziamento oppure 259,99 con carta. iPhone 14 Pro 256GB a 34,99 euro, anticipo 199,99, oppure di 289,99 con carta. iPhone 14 Pro 512GB a 34,99, anticipo di 469,99 euro con finanziamento, oppure di 559,99 con carta, iPhone 14 Pro 1TB a 34,99 al mese, anticipo 729,99 euro con finanziamento oppure 819,99 tramite carta.

Dulcis in fundo, i Max. iPhone 14 Pro Max 128GB da 34,99, anticipo di 229,99 euro con finanziamento oppure 339,99 tramite carta, iPhone 14 Pro Max 256GB a 36,99 euro al mese, anticipo 329,99 euro con finanziamento oppure di 439,99 tramite carta, iPhone 14 Pro Max 512GB da 36,99 euro al mese, anticipo di 599,99 oppure 99,99 euro tramite carta di credito; iPhone 14 Pro Max 1TB da 36,99 euro al mese (sempre per 30 mesi), anticipo 859,99 euro con finanziamento oppure di 959,99 euro tramite carta di credito.

Prima domanda, conviene acquistarli? Dipende sempre da cosa ci fate con un Melafonino. Meglio a rate? Solita risposta: se avete la disponibilità economica no. Altrimenti con le rate praticamente non le sentite.

