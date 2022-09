LG sviluppa nei suoi laboratori il 6G: i risultati sono davvero strabilianti

Per molti il 5G è un modo per vivere un presente importante. Ma c’è chi sta pensando a un futuro nel quale la tecnologia va in maniera ancora più veloce. Vedi il caso di LG, al lavoro nei suoi laboratori per avvicinarci al 6G. I risultati (parziali ma non definitivi) sarebbero già strabilianti.

Il colosso sudcoreano specializzato nella produzione di apparecchiature elettroniche e smartphone ha concluso una prima serie di test sulla sesta generazione di quell’insieme di tecnologie di telefonia mobile e cellulare, che rappresentano l’evoluzione di quel 5G distribuito a livello globale nel 2019.

E’ stata LG stessa a confermare di aver testato con successo la trasmissione e la ricezione wireless di dati 6G terahertz (THz) – a una gamma di frequenza da 155 a 175 GHz – su una distanza di 320 metri all’aperto.

Un grande salto in avanti

Un passo non si poco conto considerando che attualmente il 5G sta volando ma non rappresenta la totalità dell’esperienza globale. Eppure LG ha compiuto progressi significativi verso la commercializzazione del 6G THz nelle aree urbane sia interne che esterne, poiché la copertura cellulare di riferimento delle stazioni base per le macro cellule urbane è una distanza di circa 250 metri all’aperto, ha affermato la società.

Un grande salto in avanti, dunque. Soprattutto ripensando all’agosto del 2021, anno in cui è stata dimostrata la capacità di trasmettere e ricevere dati wireless oltre 100 m in linea retta all’aperto, utilizzando la banda di frequenza 6G terahertz (THz) tra 100 GHz e 10 THz.

La nuova demo utilizza un amplificatore di potenza multicanale che ha un’uscita di oltre 20dBm, un aumento di oltre 5dBm rispetto alla prova precedente. E’ stato anche utilizzato un amplificatore a basso rumore del ricevitore che riduce al minimo la generazione di rumore per il segnale di ricezione, ha affermato la società.

Queste nuove tecnologie sono state integrate nell’ultimo design del modulo di LG, che è stato altamente capace di futura fabbricazione di circuiti integrati (circuiti integrati) per facilitare il percorso verso la futura commercializzazione.

LG annuncerà i risultati completi del suo ultimo test di comunicazione 6G e presenterà una panoramica dello sviluppo della tecnologia finora al prossimo 6G Grand Summit, che si terrà all’LG Science Park di Seoul il 23 settembre.

LG, che ha già istituito il “Centro di ricerca LG-KAIST 6G” con KAIST, nel 2019, ha anche affermato che le discussioni sulla standardizzazione della rete 6G dovrebbero iniziare intorno al 2025, con la commercializzazione della tecnologia prevista per il 2029. Il futuro è già qui. Nel presente.

FONTE