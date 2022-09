Luciana Littizzetto, il racconto straziante: “Quando la malattia ha colpito la mia famiglia”

Nel corso di un’intervista, la comica e attrice torinese Luciana Littizzetto ha parlato della sua vita privata, in particolare del rapporto con i suoi figli.

Lei è una delle comiche e attrici più famose ed amate del piccolo e grande schermo, protagonista di diversi programmi di grande successo e attualmente al timone del programma radiofonico La Bomba, insieme a Vic su Radio Deejay e protagonista del talk di Rai Tre, condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa.

Stiamo parlando chiaramente di Luciana Littizzetto che, nella giornata di ieri, si è raccontata a cuore aperto negli studi di Domenica In, su Rai Uno, chiacchierando con la padrona di casa Mara Venier. In particolar modo, la comica, ha parlato dei suoi figli, Jordan e Vanessa.

Come ha raccontato anni fa, la decisione di prendere in affido due bambini nacque da una chiacchierata con l’amica di sempre Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset, come sappiamo, è mamma di Gabriele – che oggi lavora con lei – preso in affido anni fa.

Le parole di Luciana Littizzetto

Nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier negli studi di Domenica In, su Rai Uno, Luciana Littizetto ha parlato dei suoi due figli, Vanessa e Jordan, presi in affido con l’allora compagno Davide Graziano, batterista degli Africa United, con il quale ha avuto una relazione dal ’97 al 2008. La protagonista di Che Tempo Che Fa ha raccontato: “Avevo il desiderio di maternità, l’attitudine l’ho sempre avuta. Quella dell’accoglienza, del fare spazio nella casa, nel cuore. E l’esperienza dell’affido mi sembrava un’esperienza bella, l’idea di fare un pezzo di strada con un ragazzino che non aveva una situazione familiare tranquilla”. E sul suo ex compagno: “Gli ho telefonato e gli ho detto: ‘Sono due, non uno’, perché noi avevamo pensato a un figlio. Lui mi ha detto: ‘Speriamo che cada l’aereo’. L’ha presa subito benissimo. Invece è andata bene. Poi siamo stati sfortunati, purtroppo la malattia ha colpito la nostra famiglia e quindi questa cosa qua ha sbaragliato le carte, e sono rimasta abbastanza da sola”.

La commozione dell’attrice

Davide Graziano, come ha raccontato visibilmente commossa Luciana Littizzetto, si è ammalato pochi mesi prima l’arrivo di Jordan e Vanessa. Ha continuato la comica e attrice torinese: “Io avevo paura il problema di tutte le cose è la paura, che ci frena, ci impedisce di fare le cose. Ma tutto è difficile, niente è facile nella vita. Quindi penso che questa esperienza per me sia stata bella, la consiglio ad altri. Devi essere malleabile e avere pazienza”.

E sul rapporto con i figli confida: “Ci sono momenti in cui fai più fatica, non è tutto facile, ma credo sia complicato anche per i figli naturali. Questo è un periodo tranquillo. Loro mi chiamano ‘Lu’, poi quando sono con gli altri dicono ‘mia madre’. Io gliel’ho chiesto, poi a un certo punto dicono: ‘Noi una madre l’abbiamo avuta per un certo punto’ , quindi non volevano sovrapporre le cose”.