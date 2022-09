Aurora Ramazzotti assente dai social: “Devo capire cosa sta succedendo”

Perchè Aurora Ramazotti non è più sui social come prima? A svelare l’arcano è stata proprio la bellissima influencer che dopo qualche momento di inattività ha deciso di vuotare il sacco. Ecco cosa ha detto e perchè ha preso questa importante decisione.

Aurora Ramazzotti, la bellissima influncer vuota il sacco e confessa: “Ne avevo proprio bisogno”

Aurora Ramazzotti è sempre meno attiva sui social, perchè la splendida influencer ha deciso di staccare un po’? Lo ha spiegato personalmente ai fan, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti chiarito la sua posizione. Nelle scorse settimane si è chiacchierato parecchio circa la presunta gravidanza dell’influnecer, rumors poi confermata. Aurora aspetta un figlio, lei ed il suo compagno Goffredo Cerza sono al settimo cielo. L’attenzione nei suoi riguardi è cresciuta tantissimo data la notizia e così, ha deciso di prendersi del tempo per se stessa. Lo ha dichiarato sul suo profilo Instagram.

L’influencer al riguardo ha dichiarato: “Scelta consapevole da una parte e necessaria dall’altra perchè ne avevo proprio bisogno, sia per capirci qualcosa di quello che sta succedendo, ma anche per il fatto che essere molto diretta si è rivelata un’arma a doppio taglio…”- ma non solo questo. La figlia di Michelle ed Eros ha aggiunto di soffrire di una sorta di blocco comunicativo nell’ultimo periodo. “Sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo e soprattutto sento un blocco comunicativo”.

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle lancio un messaggio ai suoi followers

Aurora Ramazzotti ha poi voluto tranquillizzare i suoi fan, dicendo loro che non c’è bisogno che si preoccupino, perchè tornerà a postare foto e video a breve. “Volevo dire a chi mi segue, sappiate che sto calibrando e che tornerò e che so che volete sapere di più…”.

L’influener ha poi salutato i followers, assicurando loro che tornerà alle sue attività social quotidiane non appena lo riterrà opportuno e sentirà di farlo.