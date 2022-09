Carolyn Smith racconta la sua malattia: “Non guardate se volete”

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Tra i giurati ci sarà anche Carolyn Smith che proprio nelle ultimissime ore ha reso alcune dichiarazioni sul tumore con cui sta combattendo da tempo.

Carolyn Smith, le sue parole fanno il giro della rete

Carolyn Smith combatte da anni contro un tumore ed ha raccontato spesso e volentieri il difficile percorso di cura che sta affrontando ormai da tempo. La giurata di Ballando con le Stelle ha di recente postato alcune foto sul suo profilo Instagram, spiegando cosa ha dovuto fare proprio di recente. “Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo. Ultime 2 foto, se non volete guardare è l’amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace che faccio questa separazione in comune”.

Poi ha aggiunto: “Devo stare attenta a non fare sforzi con la destra. Fra 2 mese affrontiamo il risultato del PET e TAC. Così vediamo se devo fare qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo affrontiamo a novembre!”

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith è una fonte di coraggio per tutte le persone che lottano contro una malattia

L’amatissimo volto dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci si è sfogata nel corso di alcune interviste, una recente rilasciata a Storie Italiane ed ha parlato della sua lotta al tumore al seno che l’ha colpita anni fa. Sui social racconta spesso del suo percorso di cura, senza però abbandonare la forza e la grinta.

Motivo per cui i suoi milioni di fan l’adorano, e tante persone che come lei stanno combattendo contro una malattia trovano in lei una fonte di grande forza, quella necessaria per affrontare il duro percorso di cure, che quotidianamente devono affrontare.