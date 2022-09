Uomini e Donne, Gianni e Armando smontano Ida: “Sei una delusione”

Novità nello studio di Uomini e Donne. Il talk sui sentimenti più amato della televisione italiana regala sempre tante emozioni ai telespettatori ed anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda, ci sono stati dei colpi di scena inaspettati. A partire dalle vicende di cuore di Ida Platano che stando a quanto si legge sui social, pare stia perdendo consensi da parte del pubblico nostrano.

Uomini e Donne, Ida Platano sotto accusa, il pubblico è “stanco” dei suoi atteggiamenti?

Nel corso dell’ultima puntata del talk di Canale 5, protagonista assoluta è stata Gemma Galgani che ha ricevuto un sono due di picche dal cavaliere di origini francesi Didier, che ha deciso di non proseguire la conoscenza. Intanto Armando Incarnato ha cercato di dare dei consigli di cuore ad Ida Platano che è uscita di nuovo con Alessandro Vicinanza, il cavaliere nonostante il rapporto tra loro si fosse interrotto bruscamente, ha deciso di frequentarla. Ida ed Alessandro al centro dello studio hanno raccontato della loro uscita, ma nel frattempo sui social si sono susseguiti commenti al vetriolo contro la dama bresciana.

Il popolo dei social non ha affatto gradito la scelta di Ida, a detta di tantissimi utenti, la dama avrebbe accettato di uscire di nuovo con Alessandro solo per ricevere attenzione e stare al centro dello studio. Persino Armando Incarnato che in genere l’ha difesa, le ha fatto presente quanto la sua decisione fosse poco comprensibile.

Trono Over, Gianni ed Armando “contro” Ida Platano, ecco cosa è accaduto

Il pensiero di Armando è stata condiviso da tantissimi utenti che come lui non condividono la sua scelta: “Ti sei rincretinita? Ma hai capito che questo è ‘Riccardo 2’? Sei una delusione proprio. Secondo me, piace pure a te! O ci devi sbattere la testa o altrimenti piace anche a te. Ti sta facendo lo stesso discorso dell’anno passato. Sei tu che sbagli di nuovo!”

Anche l’opinionista Gianni Sperti ha avallato quanto detto da Armando: “Non mi arrabbierò più con Alessandro, perché Ida è grande e vaccinata! Ti assumi le tue responsabilità, perché è colpa tua”.