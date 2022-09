Manuel Vallicella, il tatuaggio di Valentina Vignali in suo ricordo: “Troppo bello, troppo fragile”

Valentina Vignali aveva un bellissimo legame di amicizia con Manuel Vallicella ed in suo onore ha deciso di farsi un tatuaggio. Il suo gesto ha lasciato tutti di stucco, il popolo dei social ha apprezzato tantissimo il pensiero di Valentina.

Valentina Vignali si fa un tatuaggio in ricordo di Manuel Vallicella

Manuel Vallicella è scomparso all’età di 35 anni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato un vuoto enorme nelle vite degli amici, dei familiari delle persone care che dovranno fare i conti con la sua assenza. Non appena la notizia della sua dipartita è circolata sul web, Ludovica Valli lo ha ricordato con un dolce messaggio, tanti i personaggi noti che le hanno fatto da eco, tra cui anche Valentina Vignali. che ha detto: “Troppo bello, troppo sensibile, troppo fragile. Non lo so dove sei, ma sicuramente ora stai con la tua mamma. Riposa in pace Manu, anima bella”.

Valentina Vignali mostra il tatuaggio che ha inciso sulla pelle in ricordo di Manuel

La Vignali era una grande amica di Manuel, avevano un rapporto bellissimo basato sulla fiducia, il rispetto e la sincerità. La scomparsa prematura dell’ex tronista ha segnato inevitabilmente Valentina che, in ricordo di Vallicelli ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio. La giocatrice di basket ha infatti postato una Insta Stories nella quale ha mostrato il tatuaggio dedicato a lui.

Valentina ha deciso di tatuarsi la lettera M, l’ iniziale di Manuel ed a corredo della foto ha scritto: “Te l’avevo promesso. Dovevo farlo da te, forse avremmo scelto un disegno insieme, o ci saremmo fatti una stronzata uguale. Alla fine invece ci sei finito tu sul mio braccio”.