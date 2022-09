Selvaggia Roma, il drammatico racconto: “Quando una donna perde un figlio, deve affrontare un percorso”

L’amara riflessione di Selvaggia Roma dopo aver perso Mia, la figlia che portava in grembo.

Nel mezzo dei grandi eventi in cui siamo inevitabilmente immersi come cittadini del mondo, si fanno spazio le vicende della nostra vita quotidiana. Sono questi i fatti con cui siamo chiamati a fare i conti in prima persona e che hanno un impatto enorme sul fluire della nostra esistenza.

Nel caso delle celebrità, questi avvenimenti diventano spesso e volentieri esperienze condivise in grado di raggiungere un’alta risonanza oppure si trasformano in momenti di riflessione intima e partecipata, in cui emerge in maniera più nitida il nostro senso di umanità.

È quello che per certi versi è accaduto a Selvaggia Roma nelle ultime ore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato, attraverso il suo profilo Instagram, il grande dolore che sta vivendo per aver perso la figlia che portava in grembo.

Selvaggia Roma condivide il dramma della perdita della figlia

Dopo un lungo silenzio, Selvaggia Roma ha deciso di raccontare il delicato e difficile momento che sta attraversando, che nel suo caso si configura come un vero e proprio lutto da elaborare: “Quando una donna perde un figlio, in qualunque epoca dell’attesa, deve affrontare un percorso che con i suoi tempi e con i suoi modi la porterà a elaborare la perdita”, ha scritto l’ex gieffina. Un tempo che, specifica, non è possibile quantificare ma varia da donna a donna perché ogni ognuna è diversa. “C’è infatti chi è già pronta per una nuova gravidanza e chi chi sente il bisogno di avere più tempo per elaborare questo dramma”.

L’invito di Selvaggia Roma a dare voce al dolore

Ma un tempo, anche, che sembra mancare nella società in veloce movimento in cui viviamo. L’impressione è che bisogni sempre riprendersi in breve tempo e tornare efficienti, considerando la perdita soltanto un incidente di percorso. “Ma non è così che funzionano la mente e il cuore”, dice l’influencer, “C’è un momento per soffrire e un momento per stare meglio. Cercare di accelerare le cose, spingere la donna a saltare le tappe, non risolve il problema più rapidamente. Anzi, le emozioni ignorate o negate restano lì in sospeso, a pesare sul cuore che non ha avuto modo di sfogarle e rielaborarle”. Selvaggia Roma conclude la sua riflessione con un invito, quello di dare voce al dolore, e rivolge un ultimo saluto alla figlia che perso durante la gravidanza: “Cara Mia sei e sarai sempre nei nostri cuori”. L’ex gieffina ha infine ringraziato tutti i suoi follower, gli amici e la famiglia per il sostegno che le stanno dando in questa dolorosa circostanza.