Perché Meghan Markle non vuole vivere a Londra: “Non si sente al sicuro, ogni volta accade…”

Non si tratterebbe soltanto del cattivo rapporto con i parenti di suo marito Harry, ma ogni volta che Meghan Markle torna in Inghilterra, non si sentirebbe affatto al sicuro.

La duchessa del Sussex non amerebbe stare in Inghilterra, ma preferisce di molto rimanere in America dove uscirebbe il suo vero io.

Il presentatore star di The Changing Rooms Laurence Llewelyn-Bowen ha affermato che Meghan abbia provato con tutta se stessa a trovare un equilibrio quando viveva nel Regno Unito, ma di non esserci mai riuscita.

Nel caso quindi i Sussex dovessero ereditare delle proprietà in Inghilterra, non è detto che le accetterebbero o che potrebbero tornare a viverci, perché in questo caso Meghan sentirebbe un profondo disagio.

Meghan Markle, cosa le impedirebbe di vivere in Gran Bretagna?

Sempre Laurence Llewelyn-Bowen ha affermato che la famiglia reale ha “fatto di tutto” ultimamente per includere Meghan Markle. Ha poi aggiunto: “Penso che sia difficile per una come lei trovare il giusto equilibrio, ma la cosa più importante che tutti possiamo vedere accadere è che il resto della famiglia reale sta facendo di tutto per farla sentire come se si sentisse parte di qualcosa“. Nonostante questo, sul rapporto complicato con i parenti di Harry, questo non avrebbe aiutato, lasciando intendere che per quanto alcuni rapporti non siano stati facili, non lo sono quasi mai, nella maggior parte delle famiglie, anche quelle comuni. Certamente da pare sua Meghan ha dato spesso motivi per far discutere. È proprio di questi giorni la notizia che durante il tour in Australia nel 2018, tra impegni e bagni di folla abbia detto: “Non posso credere di non venire pagata per questo“.

La frase che ha sortito un grande effetto

Non solo, oltre ad aver pronunciato più volte questa frase, pare che la duchessa di Sussex abbia trattato in modo orribile alcuni membri dello staff e abbia anche protestato, in diverse occasioni (il motivo che avrebbe portato la regina Elisabetta II ad allontanarla e anche ad escludere lei, il principe Harry e i loro figli dal suo testamento), riguardo alle regole che vigono a Corte sull’accesso ai gioielli reali su cui, al contrario, Meghan avrebbe voluto mettere le mani.