Muore il surfista Chris Davidson a 45 anni: ucciso a pugni fuori da un pub

L’ex stella del surf ha perso la vita dopo una caduta a terra a seguito di pugni ricevuti fuori da un locale.

Chris Davidson, ex stella del mondo del surf, è morto a 45 anni a causa di una serie di pugni ricevuti all’esterno di un pub. La tragedia è occorsa in un pub a nord di Sydney, in Australia.

Davidson, 45 anni, è deceduto dopo che lo hanno preso a pugni in pieno viso. In seguito, ai colpi, è caduto sul marciapiede, dove ha battuto la testa. Quest’ultimo colpo si è rivelato letale per il noto surfista australiano. Come ha spiegato la polizia in merito a quanto occorso, l’uomo è stato soccorso ma è morto dopo aver raggiunto l’ospedale di Kempsey.

Per il delitto di Chris Davidson è finito in manette un uomo di 42 anni. Nello specifico, si tratta di Grant Coleman, fratello di Darren, coach del team di rugby dei New South Wales Waratahs. La polizia è arrivata ad arrestarlo passato mezzogiorno ieri, 25 settembre. I giudici hanno negato a Coleman di uscire su cauzione.

Chi è Chris Davidson

Chris Davidson ha preso parte al tour internazionale del 2010 e del 2011, classificandosi, nello specifico, al 14esimo e 15esimo posto. Era riuscito a farsi stimare e apprezzare come surfista nel 1996, quando gareggiò al Rip Curl Pro a Bells Beach in qualità di wild card sconfiggendo il super campione Kelly Slater, fenomeno del surf, che ha vinto, tra l’altro, il campionato del mondo per 11 volte.

Kelly Slater, venuto a conoscenza del decesso di Chris Davidson, ha voluto rendergli omaggio raccontando qualche aneddoto su di lui:«Ho avuto molte belle battaglie con questo ragazzo. È uno dei surfisti più talentuosi che abbia mai conosciuto», ha commentato il campione statunitense scrivendolo sui suoi canali social.

Nel frattempo, un’altra persona ha voluto omaggiare il 45enne dopo la sua morte: si tratta di Mark Windon, direttore esecutivo del Surfing New South Wales. L’uomo ha definito l’ex star del surf come uno «dei surfisti più eleganti» che si siano mai visti in Australia. «È davvero triste che la sua vita finisca in questo modo, era un talento assolutamente prodigioso».