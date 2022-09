Studentessa sparisce mentre va a scuola in bici: i soccorritori avrebbero sentito urla disperate

Sabato scorso una studentessa di 18 anni ha fatto perdere le tracce di sé in provincia di Trento. Si era diretta a scuola in bici, poi di lei non si è saputo più nulla.

C’è apprensione per quanto potrebbe esserle successo. Le ricerche sono andate avanti sabato e domenica fino in serata. Questa mattina i soccorritori si sono messi nuovamente al lavoro per rintracciare la studentessa scomparsa.

Da alcuni giorni – esattamente da sabato 24 settembre – una diciottenne trentina è scomparsa. Dopo la fine delle lezioni la ragazza non è rientrata a casa, in una frazione di Trento. La mattina era regolarmente uscita per andare a scuola in bici (elettrica) e portando con sé il suo solito zaino.

Al termine delle lezioni però la ragazza ha fatto perdere le sue tracce. Sabato pomeriggio i genitori, non vedendo al figlia rincasare e non riuscendo in alcun modo a mettersi i n contatto con lei, hanno lanciato l’allarme. Dopo un rapido controllo tra parenti e amici, sono scattate le ricerche nelle vicinanze. Sempre sabato è stato ritrovato lo zaino della studentessa. Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza dall’abitazione.

Unità cinofile e droni utilizzati nelle ricerche

Le ricerche hanno visto coinvolte le forze dell’ordine con gli agenti della polizia. Impegnati nelle ricerche anche guardia di finanza, croce rossa, vigili del fuoco permanenti con il nucleo dei Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, vigili del fuoco volontari di Cognola, Povo, Villazzano, Meano e Mattarello, Soccorso Alpino, unità cinofile.

I soccorritori hanno cercato tracce della ragazza, anche con i droni, nelle giornate di sabato e domenica fino alle 20:30 sia a Trento che nei sentieri e nelle zone lontano dal centro della città. Ma senza successo. Sono stati eseguiti dei controlli accurati nelle zone di Cognola, San Donà, Povo, Villazzano. Nella zona Pramarquart è stata recuperata la bicicletta della 18enne.

Sembra che durante le ricerche gli operatori del soccorso alpino abbiano sentito le urla di una ragazza. Potrebbe trattarsi della giovane disperata, in cerca di aiuto. Le ricerche della diciottenne scomparsa sabato sono riprese stamattina, lunedì 26 settembre.