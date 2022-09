Elezioni, Marta Fascina eletta in Sicilia, esplode ironia social

La compagna del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stata eletta in Sicilia, a Marsala. Ed è scoppiata l’ironia sui social network. Ecco perché

Marta Fascina, compagna del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stata eletta alla Camera in Sicilia, e più precisamente a Marsala, nonostante, come riporta Repubblica, non si sarebbe mai recata in Sicilia durante la campagna elettorale.

La compagna di Berlusconi ha ottenuto un seggio nel collegio uninominale di Marsala, con il 36,2% dei voti. In una recente intervista al quotidiano Libero, Fascina, che è una donna molto riservata, ha raccontato del suo legame con la Sicilia dovuta al fatto che «da bambina mio padre mi ci portava in vacanza».

Sui social sono apparsi ieri diversi commenti ironici in merito a questa elezione:«Se Marta fascina vince a Marsala perché i suoi genitori ‘ce la portavano da piccola’, oggi io potrei benissimo essere il direttore del circo Orfei», scrive un utente.

L’elezione della compagna del Cavaliere non è passata inosservata online, tant’è che l’hashtag con il nome della neo deputata è finito in tendenza seguito da una lunga serie di commenti ironici. «Marta Fascina eletta a Marsala perché ‘ci sono passata una volta, da bambina’. Ditele che non è un’enoteca», è il commento di un altro utente. E ancora:«Marta Fascina è stata eletta a Marsala senza mai metterci piede. E poi dicono che lo smart working non funziona…».

Qualcuno fa ironia su un’elezione “raccomandata”:«Se nel collegio elettorale di Marsala al posto di Marta Fascina avessero scritto ‘crocché di patate’ ora lo troveremmo alla Camera», mentre qualcun altro è sarcastico in merito alla differenza di età tra Berlusconi e la sua compagna:«Ma ci rendiamo conto che hanno eletto Marta Fascina, badante di Berlusconi?».

E ancora un altro utente scrive:«Marta Fascina, l’unica badante che ce l’ha fatta». Qualche altro utente, fa ironia sul liquore da cui prende il nome il luogo:«Marta Fascina non è mai stata a Marsala negli ultimi 20 anni ma ha detto che comunque una sera al ristorante ne ha bevuto un po’». E infine, ironizza anche il giornalista Sebastiano Messina, che scrive:«Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza aver messo piede nel suo collegio in tutta la campagna elettorale».