Picchia sua moglie in viso con il cellulare sotto gli occhi della figlia di 4 anni

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri, sopraggiunti grazie a una chiamata anonima che chiedeva loro di intervenire tempestivamente:«Correte, la sta ammazzando di botte».

E infatti a essere massacrata di botte era una donna di 40 anni, che grazie a questa telefonata anonima è stata soccorsa prontamente dai militari dell’Arma. I carabinieri sono infatti giunti in loco, una casa di Caivano (Napoli) e si sono trovati davanti una scena orribile.

La donna gridava cercando disperatamente aiuto, e nella stessa stanza c’era una bambina di 4 anni che assisteva al pestaggio della madre da parte di suo padre. Il marito, infatti, stava picchiando la moglie con delle botte al viso usando il suo cellulare.

I militari, una volta arrivati sul posto, sono saliti al terzo piano dell’edificio in cui abitano i coniugi e hanno fermato l’uomo, che stava massacrando la compagna. La donna si trovava a terra, sul pavimento di casa, con diverse ferite. I carabinieri hanno appurato, che dopo l’ennesima lite tra i due coniugi, l’uomo aveva aggredito sua moglie con il suo cellulare e le aveva causato delle lesioni non solo al viso ma anche in testa.

I militari dell’Arma hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo accusato di minacce, lesioni e maltrattamenti. Tutto questo è occorso di fronte alla figlia della coppia, una bambina di 4 anni. La donna è stata poi accompagnata in nosocomio. L’hanno dimessa, in seguito, con prognosi di 5 giorni.

Portici, botte a moglie e figli, lei sviene per via del troppo dolore

Sempre in provincia di Napoli, a Portici per l’esattezza, un altro dramma è occorso qualche settimana fa. Si tratta dell’ennesima violenza domestica, che questa volta ha visto coinvolto un uomo ucraino che risiede a Portici. L’uomo, sarebbe responsabile di una pesantissima aggressione contro sua moglie e i suoi figli.

Da quanto si è appreso, al termine dell’ennesimo litigio di coppia, l’uomo, 43 anni, avrebbe picchiato selvaggiamente moglie e figli. E alla compagna ha dato un fortissimo pugno in testa, tant’è che la donna è svenuta dal dolore. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri che lo hanno allontanato.