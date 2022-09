Gioca col fratellino in spiaggia, poi un malore improvviso: muore bimbo di un anno. Inutile i tentativi da parte dei medici di salvargli la vita. Si è spento dopo 10 giorni di calvario.

Tragedia inaspettata in quel di Taranto. Si è spento ad appena un anno di vita un bambino che, in vacanza, si è sentito male in spiaggia mentre stava giocando con il suo fratellino.

Come riportano i quotidiani locali, il piccolo ha avuto un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia di Torre Ovo. Portato d’urgenza in ospedale, è morto dopo 10 giorni di agonia.

Piccolo di un anno muore per un malore improvviso

Mentre nelle scorse ore si è parlato della morte di un giovane 19enne, avvenuta in circostanze ancora poco chiare, presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto – con la procura che ha aperto un fascicolo di indagine – dalla stessa struttura arriva oggi un’altra grave notizia.

Tutto è successo circa due settimane fa. Il piccolo stava trascorrendo una tranquilla giornata in spiaggia insieme alla sua famiglia, originaria della Lombardia. Stavano trascorrendo le vacanze al mare, presso la spiaggia di Torre Ovo. Il bimbo stava giocando a pallone insieme al fratello di pochi anni più grande. All’improvviso, però, pare l’abbia raggiunto un malore improvviso e inaspettato.

Si è accasciato a terra, davanti agli occhi sgomenti di tutti. I primi a soccorrerlo, nemmeno a dirlo, sono stati i suoi genitori, preoccupatissimi per quanto stesse accadendo. Immediata la segnalazione ai soccorsi, che sono giunti tempestivamente sul posto. Dopo aver valutato la situazione, il personale del 118 ha trasportato d’urgenza in codice rosso il piccolo presso l’ospedale tarantino Santissima Annunziata.

Secondo quanto viene riportato, in ospedale gli sarebbe stata diagnosticata la rottura di un’arteria con difetto congenito. All’inizio, tuttavia, i medici avevano pensato alla possibilità di un trauma cranico, causato involontariamente da una pallonata ricevuta mentre era in spiaggia. Una circostanza, questa, che è stata tuttavia esclusa a seguito dei risultati ottenuti dalla Tac. Dall’esame, infatti, è stato possibile rilevare piuttosto il danno cerebrale provocato dall’aneurisma rotto.

Il piccolo è stato dunque ricoverato in ospedale, presso il reparto di terapia intensiva. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita: eppure, dopo 10 giorni di coma, il piccolino ha infine perso definitivamente la sua battaglia. Questa mattina è giunta la notizia che il suo cuoricino ha purtroppo smesso di battere.