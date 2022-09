Meteo OGGI martedì 27 settembre | Piogge e schiarite

Le previsioni meteo di oggi, martedì 27 settembre. In arrivo la seconda perturbazione, con maltempo previsto soprattutto sulle regioni centrali tirreniche e del Nord-est.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà instabile sulle regioni del Nord-est e quelle centrali tirreniche. Attese precipitazioni, alternate però a schiarite soleggiate o a pause asciutte, soprattutto sul Triveneto. Possibili precipitazioni, in estensione dalle coste peninsulari tirreniche, anche sulla Sardegna. Sul resto del nostro Paese la giornata sarà più stabile e asciutta.



Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo instabile, soprattutto sul Nord-est. Fin dal mattino sono attese piogge diffuse soprattutto su Triveneto, e sul Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni saranno tuttavia alternate a schiarite o pause asciutte. Sul resto del Settentrione il cielo sarà invece prevalentemente soleggiato o tutt’al più nuvoloso.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo instabile sulle aree tirreniche. In particolare, su Toscana, Umbria e Lazio sono attese precipitazioni fin dal mattino, anche di carattere intenso. In estensione, le precipitazioni riguarderanno anche la Sardegna. Per quanto riguarda le aree del versante adriatico, invece, il tempo sarà più asciutto e soleggiato.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato al Sud. Unica eccezione sono le aree tirreniche di Campania e Calabria. Qui, infatti, si attendono precipitazioni, che saranno comunque alternate a schiarite soleggiate. Parzialmente nuvoloso, invece, il cielo su Sicilia e Basilicata.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in locale e lieve aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e alta Toscana, mentre si segnala un calo su sud Sardegna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria ionica e Sicilia orientale. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano stazionari su Trentino-Alto Adige e Sardegna occidentale, mentre si segnala un generale calo sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente dai quadranti nordorientali, con rinforzi su Liguria e coste dell’alto Adriatico. Deboli settentrionali sulla Sardegna, tendenti a moderati orientali sul settore nord, con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Sul resto del paese soffieranno da deboli a moderati.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molti mossi lo Ionio, il mar di Liguria e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento serale sul settore nord del mare di Sardegna. Mossi invece tutti i restanti bacini italiani.