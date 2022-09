Meteo OGGI mercoledì 28 settembre | Precipitazioni intense

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 settembre. Poche piogge al mattino, ma nel pomeriggio le precipitazioni torneranno ad essere intense, e interesseranno soprattutto il Centro-Sud tirrenico.



Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o localmente nuvoloso. Previste molte nubi su Calabria e Sicilia, con possibilità di piogge e rovesci su centro-est Sicilia e sud Calabria, in attenuazione serale. Giornata più soleggiata sul resto d’Italia, con nubi a evoluzione diurna su Appennini e rilievi alpini/prealpini, con possibilità di brevi rovesci pomeridiani associati, oltre che di locali fenomeni serali sul settore alpino lombardo e del Piemonte settentrionale.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Il cielo si presenterà molto nuvoloso, con coperture compatte in aumento. Tuttavia, non sono attese precipitazioni, se non qualche locale debole pioggia in provincia di Trieste, Gorizia e lungo le coste friulane.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente asciutto al mattino. Tuttavia, previsto un aumento di nuvolosità, con cielo coperto, soprattutto sui settori interni degli Appennini. Nel corso della giornata, inoltre, il tempo subirà un graduale peggioramento, con precipitazioni anche intense lungo le aree tirreniche. Atteso forte maltempo soprattutto su Toscana centro-settentrionale e in provincia di Sassari.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo al mattino sarà in prevalenza asciutto. Attese, però, precipitazioni su Calabria interna e in provincia di Trapani. Nel corso della giornata il maltempo giungerà anche lungo le coste tirreniche di Campania e Calabria, con precipitazionia anche intense che si esauriranno nel corso delle ore serali. Più asciutto e soleggiato, invece, il tempo sulle altre regioni.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste rimangono stazionarie su Valle d’Aosta, Piemonte, Sardegna e Campania, mentre risultano in aumento sulla Liguria di ponente. Si assiste a un calo di temperatura, invece, sul resto d’Italia. Per quanto riguarda i valori massimi, questi sono in aumento sulla Valle d’Aosta. Rimangono invece stazionari su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, e risultano in calo sul restante territorio.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente forti occidentali sulla Sardegna con raffiche sul settore nord, in lenta attenuazione da metà giornata. E ancora, soffieranno da deboli a moderati occidentali su Sicilia e centro-sud peninsulare, e deboli variabili al Nord.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, sarà agitato il mare di Sardegna. Mossi, invece, il mar di Liguria e il Tirreno centrale, molto mossi il canale di Sardegna e il Tirreno meridionale. Localmente molto mosso lo stretto di Sicilia, mediamente

mossi i restanti bacini italiani.