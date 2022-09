Meteo OGGI giovedì 29 settembre | Ancora nuvole e piogge

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 settembre. In arrivo un’altra perturbazioneche porterà sul nostro Paese tante nuvole e piogge anche intense. Il maltempo raggiungerà nel corso della giornata anche al Sud.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte instabile. Giunge sul nostro Paese una perturbazione molto forte, che porterà ad una giornata sempre più instabile nel corso delle ore. Fin dal mattino si registreranno piogge e temporali su Triveneto, Lombardia, regioni Tirreniche e Sardegna occidentale. Nel corso del pomeriggio il maltempo raggiungerà il resto del Nord, la Campania e localmente anche la Calabria.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo instabile su buona parte del Nord. Il cielo risulterà fin dal primo mattino molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche di carattere temporalesco, che invece sopraggiungeranno dalle ore pomeridiane. I fenomeni saranno in intesificazione nel corso della serata su Friuli-Venezia Giulia. Al contrario, a fine giornata si attende una attenuazione delle precipitazioni su Valle d’Aosta e settori occidentali di Piemonte e Liguria.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo instabile. Il maltempo raggiungerà inizialmente la Sardegna occidentale e il Lazio, con un mattino caratterizzato da rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni saranno in estensione verso le restanti regioni. Possibilità di precipitazioni particolarmente intense su Toscana e Abruzzo.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente instabile e piovoso anche al Sud. Molte nubi e rovesci, anche di carattere temporalesco, su buona parte delle regioni tirreniche. Possibilità di fenomeni localmente intensi sia sulla Campania che sulle aree interne del Molise. Nel corso della giornata, a partire dalle ore pomerdiane, si attende un certo miglioramento su Sicilia, Calabria e Basilicata, con attenuazione anche della nuvolosità compatta. Previste inoltre schiarite sul restante Sud, ad eccezione di qualche ulteriore rovescio sulle coste della Puglia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo su Piemonte e Valle d’Aosta, stazionarie sulle isole maggiori, oltre che su Calabria e Puglia meridionale. Si registra invece un aumento sul resto del Paese. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in calo sui settori meridionali di Umbria e Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia, mentre si segnala un lieve aumento sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente dai quadranti nordorientali, con rinforzi su Liguria e coste dell’alto Adriatico. Deboli settentrionali sulla Sardegna, tendenti a moderati orientali sul settore nord, con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Sul resto del paese soffieranno da deboli a moderati.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molti mossi lo Ionio, il mar di Liguria e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento serale sul settore nord del mare di Sardegna. Mossi invece tutti i restanti bacini italiani.